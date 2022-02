Feli Donose a început relația cu logodnicul ei în urmă cu mai bine de cinci ani. Se știe că cei doi s-au cunoscut la o nuntă, acolo unde artista a susținut un recital. De-a lungul anilor, ei au fost foarte discreți în ceea ce privește relația lor, la început nici nu s-a știut că formează un cuplu.

Abia după ce cântăreața a rămas însărcinată cu fiica lor, după ce micuța s-a născut, aceștia au început să se afișeze ca o familie. Acum, într-un interviu pentru revista VIVA!, artista a spus cum a decurs totul în relația lor în pandemie, când au petrecut mai mult timp acasă, când ea nu a mai mers la evenimente și concerte.

„Noi, în relație, nu am fost cu nimic mai speciali față de alte cupluri/familii care au trecut printr-un carusel de sentimente. Am reușit să ne împărțim cumva și în viața personală, și în viața profesională, și am făcut tot posibilul să nu picăm în capcana emoționalului. Cătă și-a văzut de muncă, eu mi-am văzut de muzică, și împreună am petrecut timp cu Nora Luna”, a explicat artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În același interviu, Feli Donose a recunoscut că în relația lor mai există și momente delicate, însă rezolvă totul în doi. „Orgoliul există în noi, oamenii, încă din grădiniță. Mândria și furia, supărarea, frustrarea, iubirea, speranța, bucuria, dorința de a merge mai departe, de a trece peste. Nu avem niciun secret. Cred că se numește MATURITATE ceea ce noi învățăm amândoi în rol de familie cu copil.

Reușim să trecem peste orice, pentru că ne dăm seama că, așa cum se întâmplă în toate relațiile, la supărare simți că e mai dramă totul. De fapt, sunt lucruri mici cele pentru care ne supărăm. Ne dăm seama și trecem peste. Avem multe motive pentru care să fim fericiți și fericiți împreună. Și lucrând la relație cred că descoperi frumosul din relația ta de la o perioadă la alta. Cu timpul trecând. Și vorba cântecului: Dă-i timp timpului”, a mai declarat ea pentru viva.ro.

„Probabil, când voi fi mireasă, voi fi o mireasă desculță”

Referitor la nuntă, Feli Donose și Cătălin nu și-au făcut încă planuri. Cântăreața nu se vede în rochie de mireasă încă. „Nu ne-am gândit. Eu am fost cerută de soție, dar nu ne grăbim niciunde. Mai ales în vremuri cu nisipuri mișcătoare precum cele pe care le trăim acum. Până am să mă mărit, eu o să mai lansez un album, două. Lăsând gluma la o parte, nu actul oficial mă face să iubesc mai mult. Dar probabil, când voi fi mireasă, voi fi o mireasă desculță”, a încheiat ea.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro S-a aflat! Cine s-ar afla de fapt în spatele partidului AUR. Românii nu și-ar fi închipuit asta

Observatornews.ro Tânăr filmat cum ia la pumni femei pe stradă, în Arad. Le-a lăsat inconștiente pe jos şi şi-a văzut de drum

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2022. Racii sunt curioși să afle ce se discută departe de ei, asta îi poate împinge spre false dezamăgiri

Știrileprotv.ro Mesajul lăsat de patroana unui magazin din Huși pentru un hoț, pe geamul de la intrare: „Nu ai nicio șansă să găsești bani”

Telekomsport "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos