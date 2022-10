Leonard Miron a recunoscut că și el, și partenerul au uitat de aniversarea lor de 22 de ani ca și cuplu, așa că au luat măsuri. „Ne-am decis să schimbăm puțin felul în care eu și Miguel ne petrecem timpul liber. Eram în Madrid acum aproape o lună, luam masa într-un restaurant și discutam ce aveam noi de făcut săptămâna viitoare. Am zis aoleu, când e aniversarea noastră și amândoi am avut așa un moment de tăcere și am realizat că amândoi am uitat că în acea seară era aniversarea a 22 de ani de când suntem împreună.

Într-un cuplu, când unul dintre parteneri uită, e o dramă, dar când amândoi uită, este sfârșitul lumii. Ne-am dat noi seama că suntem prea prinși cu slujbele noastre, cu organizatul petrecerilor, cu tot felul de chestii sociale pentru prieteni încât nu mai avem timp să ne petrecem timp unul cu celălalt”, a spus artistul la Antena Stars, conform Fanatik.

„Ne-am propus ca până la sfârșitul anului să anulăm tot ceea ce ne propusesem să facem și de fiecare dată când suntem liberi să ne petrecem timpul doar noi doi”, a mai declarat Leonard Miron.

Leonard Miron și Miguel Gonzales de la Fuente au hotărât să își schimbe chiar și planurile pentru Crăciun și Anul Nou, vor să aibă mai mult timp doar pentru ei.

Leonard Miron, declarații neașteptate

Artistul a mai dezvăluit acum că în urmă cu zeci de ani, prin 1990, a avut relații atât cu bărbați, cât și cu femei în același timp. „A fost o perioadă în care am avut o relație cu o colegă de facultate din aceeași grupă și în același timp eram cu prima mea relație vorbind de bărbați. Nu a fost corect. Era în anii 90, atunci apărusem la TV, atunci era în vigoare articolul 200, care condamna relațiile între persoane de același sex.

Am ales duplicitatea, ca să nu fac închisoare. Partenerul meu știa, dar domnișoara nu știa, nu am avut puterea să-i spun, a descoperit din altă parte”, a mai spus Leonard Miron acum câteva luni în emisiunea „Teo Show”, la Kanal D.

