În luna octombrie a anului trecut, Marian Nistor și Dorina de la Savoy au împlinit 24 de ani de relație. Chiar dacă sunt căsătoriți de ani de zile, iubirea lor nu a dispărut, ci devine și mai mare pe zi ce trece. Sunt de nedespărțit, sunt împreună și acasă, dar și pe scenă.

Marian Nistor a declarat acum că el e fericit alături de sufletul lui pereche. „Noi avem minte, nu suntem zburători. E greu să-ți găsești omul potrivit. Și dacă nu îl ai, nu faci casă bună. Unii nu știu să prețuiască ce au… Noi doi parcă ne cunoaștem de când lumea. Mergem peste tot împreună. Și în pat stăm de mână, până ne ia somnul. Nu demult am urcat în tramvai pentru două stații. Ne țineam de mână… Și oamenii au reacționat imediat. Ne-au spus că s-au convins că ne iubim, că nu suntem falși, și că nu jucăm teatru la televizor. Oamenii sunt drăguți cu noi. Ne cer autografe în piață, noi fiind niște persoane populare. Suntem modești și naturali. Ne iubesc și foarte mulți tineri, care ne-au descoperit pe internet. Avem 500 de clipuri pe YouTube.”, a spus liderul trupei Savoy pentru click.ro.

Tot el a mai adăugat că Dorina e femeia perfectă pentru el, cea pe care și-a dorit-o toată viața. „Nu mă plictisesc să stau lângă ea. Avem aceleași tabieturi… Ne uităm la aceleași filme, la tenis…”, a mai spus Marian Nistor.

Marian Nistor a slăbit 30 de kilograme

În ultima perioadă, în pandemie, Marian Nistor și soția au petrecut mai mult timp acasă. Astfel, ei s-au preocupat de greutatea lui, Marian Nistor a avut grijă la alimentație și a slăbit 30 de kilograme. Acum cântărește 70-80 de kilograme, iar soția îl răsfață cu preparate sănătoase, de dietă.

„Noroc că soția m-a pus la cură de slăbire. De la 109 kg am dat jos 30 de kg. Acum am în jur de 70-80 de kg. Arătam ca un ardei umplut cu forța. Acum arăt și eu a om! Dorina gătește dietetic. Nu mai mâncăm gras, nu mai pune ceapă prăjită la gătit, ci o fierbe. Consumăm lapte de 1,5 grăsime… Îmi face sarmale în foi de viță, cârnați și brânză de capră. Dorina îmi face niște cârnați extraordinar de gustoși. Punea atâtea mirodenii…”, a mai afirmat artistul pentru Click.

Totodată, Marian Nistor și Dorina s-au preocupat și de cariera lor în pandemie. Nu au mai avut concerte, dar au scris poezii și melodii noi. „Noi lansăm câte două albume muzicale pe an. În total avem 65 de albume. În pandemie am scris 274 de melodii noi la clapă, acasă, la țară. Noi dacă ne-am refugiat acasă la țară în pandemie, nu am fost afectați. Abia trecea un om la 5 sau 10 minut. Însă din alt punct de vedere a fost greu. Dar ne descurcăm, nu ne lasă Dumnezeu.”, a încheiat el.

