Diana a povestit cum a reacționat Carol când a mers pentru prima oară la grădiniță și care este relația lui cu cei doi părinți.

„Eu nu am plâns nici măcar o secundă, deși mă așteptam să am și eu o recție. N-am avut nicio reacție. Am stat la poartă și am așteptat să văd dacă plânge. L-am văzut că nu plânge așa că m-am întors și am plecat. Prima săptămână a fost un pic mai grea, că a mai avut plânsete, am plecat eu mai greu, dar acum mă conduce până la poartă, închide poarta după mine și îmi zice «pa, mami».

Mulțumesc lui Dumnezeu că este așa, că s-a adaptat foarte repede, surprinzător de repede. Nici eu, dar nici educatoarele nu ne așteptam.

S-a adaptat foarte repede și îi place. E bine. Văd schimbare în el și mă bucur că a început să se «deschidă», să comunice, să se joace altfel, să fie altfel de copil”, ne-a povestit actrița despre prima zi de grădiniță a fiului ei, completând că micuțul însă i-a moștenit talentul și că îi dau lacrimile doar atunci când dorește să obțină ceva de la părinții lui.

„E șantajist emoțional și mai ales are talent actoricesc. Îi dau lacrimile instant. Nu că lacrimi în ochi. Plânge cu lacrimi.

Știu să fac diferență. Știu când plânge de foame, când e supărat de foame, când este obosit, când este doar alintat și când are nevoie de atenție. Atunci când are nevoie de atenție are un comportament foarte ciudățel în care spune la orice „Nu”, dar cu un accent mai diferit. Atunci știu clar că are nevoie de atenția noastră”, a declarat Diana pentru Ego.

„Eu îl alint cel mai mult. Mi-a zis Alin că i-am stricat copilul că i-am dat prea multe jucării. I-am zis că nu e nimic, e al meu, eu îl «repar».

Și Alin îi cumpără, dar eu sunt principalul vinovat la shopping. Avem o zi pe săptămână când îl duc pe Carol la mall să-și aleagă câte o jucărie și plecăm cu 4-5. Pentru că îi iau eu, nu pentru că el vrea. Copilul știe că pleacă cu o jucărie, dar eu îi iau 4-5”, a mai declarat Diana Dumitrescu pentru sursa citată.

