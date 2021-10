Invitată în platoul Wowbiz.ro, actrița a povestit cum a reuşit să treacă peste despărţirea de fostul iubit. Diana Sar a recunoscut faptul că a fost nevoită să apeleze la ajutor specializat.

„Am trecut printr-o despărțire. Eu îmi țin viața privată foarte ascunsă, dar da, am trecut printr-o despărțire și a fost intens. Mi s-a arătat că este momentul să merg la terapie.

Am trăit o relație toxică, am stat destul de mult în acea relație, am învățat multe despre mine, că, de fapt, este și alegerea ta să stai cu o persoană toxică.

Am învățat că am de lucrat la stima de sine, am de lucrat la chestia asta, că îmi doresc să fie bine celuilalt și mă pierd pe mine. Mă gândesc numai la binele celuilalt, dar într-un sens în care devine negativ pentru mine. Și nu e bine într-o relație.

A fost o relație toxică pentru că am început să nu mai am încredere în mine din cauza persoanei respective, să sufăr, să mă îndoiesc de propria mea realitate, să mă învinovățesc, să nu-mi mai spun problemele, să mă las controlată”, a declarat Diana Sar pentru Wowbiz.ro.

