Recent, Diana Sar avea numai cuvinte de laudă la adresa iubitului ei și spunea că bărbatul îi este cel mai mare sprijin. Actrița povestea și despre traumele sale din copilărie, iar partenerul ei o ajuta să treacă peste acestea.

După ce și-au făcut relația publică, povestea lor de dragoste nu a mai durat mult. Diana Sar a mărturisit că s-a despărțit de iubitul ei de comun acord, iar principalul motiv al despărțirii a fost diferența de dorințe. Nu este prima dată când cei doi s-au separat, însă de data aceasta pare a fi definitiv.

„Au ieșit la iveală niște diferențe dintre dorințele noastre, în materie de relație. Pur și simplu am decis amândoi că este mai bine să nu continuăm, pentru că dintr-un anumit punct de vedere nu vedeam un viitor unul cu celălalt. Chiar dacă ne înțelegeam foarte bine, aveam niște diferențe de viziuni. Am mai avut o tentativă de a ne despărți în vară, am fost despărțiți, după am decis să mai dăm o șansă și ulterior a început să nu mai fie chiar așa de roz totul, pentru că nu ne mai înțelegeam atât de bine pe anumite lucruri”, a declarat Diana Sar pentru Spynews.ro.

„El a insistat mai mult să nu mai vorbim deloc, asta a fost dureros”

Actrița recunoaște că nu îi este deloc ușor să treacă peste această despărțire, însă încearcă să lase totul în spate. Diana Sar a întrerupt orice legătură cu fostul iubit, pentru că o afectează dacă ar comunica în continuare.

„E foarte greu. Chiar dacă totul a fost puțin mai ușor, pentru că procesul emoțional a început puțin mai devreme, la mine, din cauza neînțelegerilor, a fost foarte greu și încă este greu. Este o perioadă de tranziție acum. Nu mai ținem legătura, nu mai vorbim, ar fi mult prea dureros. Dacă ne-am întâlni ne-am saluta. Cel mai greu a fost faptul că vorbeam foarte des. A fost greu să mă dezobișnuiesc, îmi lipsea, îmi venea să îi povestesc lucrurile pe care le făceam. Mi-a fost foarte greu să nu îi scriu. El a insistat mai mult să nu mai vorbim deloc, asta a fost dureros. A fost și perioada aceea, în primele două săptămâni după despărțire în care crezi că nu poți, că nu o să mai trăiești, că nu se poate fără el și este sfârșitul lumii. Ne-am despărțit de o lună, este proaspătă, încă sunt în perioada de vindecare”, a mai declarat actrița.

„Trebuie să mai fac terapie pentru a nu avea anumite reacții și față de copil”

Dacă până acum nu se gândea să devină mamă, planurile Dianei Sar s-au schimbat. Vedeta își dorește să aibă copii în viitor. De asemenea, ea merge frecvent la terapie pentru a-și rezolva traumele din copilărie.

„În viitor îmi doresc să am copii, în trecut nu cochetam cu această idee. Cred că și asta a fost unul dintre motivele pentru care am luat decizia legată de fostul iubit. Nu vedeam cumva un viitor, pentru că îmi doresc un copil. Trebuie să mai fac terapie pentru a nu avea anumite reacții și față de copil”, a mai declarat Diana Sar.

