Zarug, fostul concurent de la „Te cunosc de undeva!” și „Asia Express”, a trecut printr-o schimbare radicală după ce a decis să își îmbunătățească sănătatea. Actorul și-a transformat complet stilul de viață și a reușit să slăbească 35 de kilograme în doar câteva luni. Decizia a venit după un set de analize care au indicat probleme serioase, ceea ce l-a determinat să ia măsuri drastice.

„Nu mănânc. Mănânc porții mici, așa ca de copilași. Mi-am făcut niște analize în octombrie 2023 și alea au fost catastrofale. A fost momentul acela trigger când ori faci ce trebuie, ori îți cumperi sicriu. Nu aveam bani de sicriu și era cazul de multă vreme pentru că ajunsesem la 126 de kilograme și nu era ignatul. M-am tot mințit că mă plac așa cum sunt, dar nu era chiar așa și organismul meu suferea. Am avut 126 de kilograme, am slăbit 35 de kilgorame și aș vrea să mai dau jos încă 15 kilograme ca să ajung la o greutate normală”, a povestit Zarug la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Recomandări Călin Georgescu, dus la Parchetul General. A fost blocat în trafic, în București

Cum a reușit Zarug să slăbească 35 de kilograme

Procesul nu a fost deloc ușor, însă Zarug a adoptat o dietă simplă și echilibrată, bazată pe alimente sănătoase. Meniul său zilnic include supe, salate, legume, brânză și carne, însă în cantități moderate. Deși au existat zile în care nu a mâncat deloc, fostul concurent de la Asia Express se declară acum mulțumit de noul său stil de viață.

Deși se străduiește să mențină o alimentație sănătoasă, Zarug recunoaște că încă are pofte, în special de dulciuri. Actorul a povestit că, într-o zi, a mers o stație în plus cu metroul doar pentru a-și cumpăra jeleurile preferate dintr-un magazin specializat.

„Niște legume, niște brânză, niște carne, dar tăiată foarte mărunt, că pănă o tai mă satur, altfel nu o pot mesteca, salate, supe, o tristețe. Îmi place mâncarea, sunt dependent de mâncare. Am momente în care visez la niște jeleuri. Am luat metroul o stație în plus să-mi caut jeleurile preferate într-un magazin. Acum mănânc conștient și cu măsură. Nu mai mănânc după ora 18:00, înainte mâncam la orice oră.”

Cu toate acestea, determinarea sa de a rămâne pe drumul cel bun este mai puternică ca oricând. Pe lângă pierderea semnificativă în greutate, Zarug se simte mult mai bine fizic și psihic, iar schimbarea sa este un exemplu de ambiție.

Știrea zilei: Călin Georgescu, sub control judiciar pentru 60 de zile. Urmărește subiectul pe Libertatea.ro!

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Călin Georgescu a pierdut definitiv la ÎCCJ. Nu a mers la instanță pentru că este în cârje

Urmărește-ne pe Google News