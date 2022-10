„Am avut grijă ce mănânc de când eram mică, și asta datorită tatălui meu. Secretul este simplu, dietă toată viața, un stil de viață clar și sănătos. Eu nu am o siluetă de invidiat, dar am o greutate normală, am o piele și un ten sănătoase, o energie și un tonus de invidiat și, în primul rând, sunt sănătoasă.

Aceste lucruri nu se pot obține fără ambiție, nu poți face performanță fără efort. Evit zahărul, am grijă la cantitățile de carbohidrați, nu mănânc între mese, fac constant sport… Sunt multe de spus despre dieta mea”, a spus vedeta, care a dezvăluit că a renunțat la care.

Ioana Ginghină are un meniu diversificate, are grijă să mănânce și foarte multe fructe și legume. „Eu nu mănânc carne de 5 ani, în general. Da, mănânc de toate, dar nu dulciuri cu zahăr, sau dacă am mâncat azi paste sigur nu mai mănânc pâine în acea zi. E

Sunt niște principii pe care le-am învățat în timp și de care mă țin. Hai să luăm o zi de luni, să zicem! Dimineața, apă cu lămâie pe stomacul gol, apoi o salată de fructe sau un smoothie. La prânz, o ciorbă de legume sau o supă-cremă, și seara, nu mai târziu de ora 19.00, un peşte la grătar cu legume”, a dezvăluit ea.

Vedeta nu s-a ferit niciodată să își arate silueta, a pozat des și în costum de baie. Imaginile sunt în galeria foto.

