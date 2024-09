„Mă simt foarte bine de când sunt gravidă. Am ceva pofte, dar eu și înainte eram pofticioasă. Nu simt vreo diferență, sincer. Merg la sală zilnic, antrenez copiii. Fac mișcare ca și până acum, nu fac niște exerciții speciale.

De când sunt însărcinată nu mai ratez micul dejun. Mănânc des și în porții mici. Dimineață un pahar de lapte sau de iaurt cu cereale sau o felie de pâine cu ceva și cafeaua. Mănânc foarte multe fructe. Îmi fac treaba și la prânz mănânc o supă și o garnitură cu foarte puțină carne.

Mă duc la muncă, am orele cu copiii, apoi mănânc un fruct. Seara mai ies cu Cristian și mâncăm ce avem poftă. Când mă pun în pat mai ronțăi ceva, chiar dacă știu că nu-i bine (râde, n.red.)”, a declarat Larisa Iordache pentru Fanatik.

De asemenea, Larisa spune că se menține într-o formă bună cu tratamente, dar și o gândire bună și pozitivă.

„Tratamentele ajută în susținerea frumuseții. Cel mai frumos și mai bun remediu pentru frumusețe și bună dispoziție este sufletul nostru. Trebuie hrănit tot timpul cu lucruri bune, gândire pozitivă, liniște, echilibru. Trebuie să ne antrenăm zilnic să ajungem să fim echilibrați. Când începem să fim asumați ne va plăcea foarte mult ce vedem în oglindă”, a mai adăugat fosta gimnastă.

Recomandări Cazul internatului prăbușit la Odorheiu Secuiesc: „Comisia de experţi nu a întocmit raportul de expertiză tehnică în construcții”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După ce a renunțat la gimnastică, sportiva a fost nevoită să fie mai atentă la alimentație, astfel că a ținut dietă și a apelat la un nutriționist pentru a-și ține kilogramele sub control.

„Am ținut dietă încă de când făceam gimnastică. La un moment dat am avut niște probleme cu greutatea. Îmi era foarte greu să slăbesc, să ajung la kilogramele potrivite pentru performanță. Am apelat la un nutriționist care, în urma unor analize, mi-a oferit un meniu foarte bine organizat, cu proteinele, vitaminele și caloriile de care corpul meu avea nevoie pentru efortul depus.

După o perioadă, cam cinci luni, am învățat cum să îmi țin corpul sub control. După ce m-am retras din gimnastică am început să mănânc aproape orice și tot ce mi-ar fi făcut cu ochiul, dar în măsuri foarte micuțe. Am început să am grijă pentru că, fiind femeie, mi-am dorit mereu să arăt bine”, a mai adăugat Larisa.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News