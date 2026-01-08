„Pe mine unul chiar mă ajută aglomerația aceasta din București, pentru că de multe ori prefer să iau bicicleta în loc să iau mașina ”, a dezvăluit Dan Negru, pentru Click!

Dan Negru nu a ținut niciodată diete stricte, însă, acesta a dezvăluit cum reușea să slăbească în perioada sărbătorilor de iarnă, între trei și cinci kilograme.

„De exemplu, nu am probleme cu greutatea. Dar, după cele trei zile în care filmam Revelionul, slăbeam între trei și cinci kilograme, pentru că nu mâncam aproape nimic.

Beam numai ceai negru în zilele de filmări pentru Revelioane. E poate cea mai bună cură de slăbire: Revelion plus ceai negru și dai jos trei până la cinci kilograme. E rețeta pe care o am de 20 de ani!

Sunt un mare băutor de ceaiuri, iar în perioada filmărilor de Revelion făceam exces de ceaiuri. Când răgușesc, la cât urlu prin emisiunile tv, beau niște lapte amestecat cu miere. Îmi trece pe loc”, a mai spus Dan Negru, pentru sursa citată.

Dan Negru a reacționat după publicarea audiențelor TV din noaptea de Revelion 2026, printr-un mesaj amplu postat pe Facebook, în care vorbește deschis despre pierderea audiențelor de către Antena, despre echipele de producție, orgolii, dar și despre succesul PRO TV.

„E al patrulea Revelion consecutiv pierdut de Antena, după ce echipa mea l-a câștigat acolo timp de 23 de ani. Am plecat la Kanal D acu 4 ani…”, a scris Dan Negru.

În mesajul său, Dan Negru afirmă că succesul Revelionului realizat de echipa sa a avut un „secret” aparent paradoxal: absența orgoliilor și a ierarhiilor rigide. „În 2026, vă pot spune care a fost secretul succesului echipei mele de Revelion: nu știam cine e șeful! Orgoliul i-a prăbușit pe îngeri. Oamenii n-au nicio șansă!”, notează el.

Totodată, prezentatorul lansează o critică dură la adresa modului în care, în timp, au fost schimbate echipele care aduceau performanță. „Între timp, echipa care a pierdut mereu revelioanele a înlocuit echipa care le-a câștigat. Adică învinșii i-au înlocuit pe învingători. Cei slabi, pe cei buni. Vi se pare cunoscut? Așa e în societate, în politică, oriunde: marginalii ajung în centru”.

