Pe Instagram și pe Facebook Dinu Maxer ține legătura cu fanii lui, tot acolo dezvăluie noutățile din cariera lui muzicală, noile melodii și lansări. Ieri, artistului i-au fost sparte conturile, după ce a accesat un link. A povestit totul în mediul online, după ce și-a recuperat conturile.

Dinu Maxer: „Mi-a fost spart Instagramul”

„Salutare tuturor! Dacă în timpul zilei de astăzi ați primit vreun mesaj de la mine de pe Instagram sau de pe Facebook, cu cereri de link, de votat, de tot felul de tâmpenii, să le ignorați!”, și-a început confesiunea Dinu Maxer.

Și a continuat: „Mi-a fost spart Instagramul, dar Instagramul are o modalitate incredibilă de a-ți recupera contul, așa că am reușit să îl recuperez. Nu faceți aceeași greșeală ca cea pe care am făcut-o eu. Nu răspundeți!”, a fost mesajul transmis de Dinu Maxer chiar pe Instagram.

Dinu Maxer, vacanță în Ibiza cu noua iubită

Tot pe Instagram, artistul a dezvăluit că acum se află într-o vacanță în Ibiza alături de Magdalena Chihaia, noua lui iubită. Cei doi se bucură de relaxare, după ce de curând au prezentat împreună și primul lor eveniment.

Dinu Maxer: „Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil”

De multă vreme circulau zvonuri cum că Dinu Maxer are o relație cu dansatoarea Magdalena Chihaia. În repetate rânduri au apărut împreună, însă declarau că sunt doar prieteni. Așa a început relația lor, prima dată ca prieteni, iar acum sunt iubiți.

„A început printr-o prietenie și ne-am cunoscut la un eveniment unde Dinu a venit împreună cu bunul nostru prieten comun, Florin Burescu, am făcut cunoștință. Eu nu știam că Florin vine cu Dinu, eu am fost fan Axxa toată adolescența. Eu nu am știu că el a văzut personajul meu de la «iUmor»”, a mărturisit, Magdalena Chihaia, acum câteva săptămâni, la Prima TV.

Dinu Maxer a completat: „Mi-a plăcut atât de mult încât până la 4 dimineața am vorbit în apartamentul ei nou și nu foarte mobilat, cu ea și Florin. După ceea s-au întâmplat câteva lucruri și trebuie să recunosc că eu am intrat pe nepregătite într-o altă relație, flacăra dintre noi s-a dat la minim…

După ce am ieșit eu din relația respectivă, Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil, m-a luat și m-a invitat în lumea salsa, o lume nouă pentru mine, care m-a fascinat! Eu eram a doua oară lovit și nu am mai fost deschis unei relații și am intrat cu ochii închiși. Mi-a plăcut atmosfera, era ușor un Dirty dancing 2”.