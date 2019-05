Discursurile lui Hitler, sursă de inspirație pentru finalul serialului ”Game of Thrones”

„De-a lungul serialului am fost nevoită să învăţ limbi inventate şi am pronunţat multe discursuri, dar faţă de acesta simţeam multă presiune”, a mărturisit actriţa. „Era un discurs diferit, am stat trează de multe ori până noaptea târziu încercând să-l învăţ. L-am pronunţat în bucătărie, în faţa frigiderului, sau de la fereastră, în faţa întregului oraş Belfast. În fine, geamul era închis pentru că nu voiam ca lumea să creadă că am început să latru”, a spus actriţa cu ironie.

Emilia Clarke a recunoscut că simţea o presiune atât de mare încât a crezut nu va putea filma niciodată scena şi că va strica unul dintre momentele cruciale ale finalului. În această secvenţă, trupele se aliniază pentru a asculta discursul lui Daenerys, însă în momentul filmării, Emilia s-a adresat unui mare panou verde. „Nu era nimeni în faţa mea, doar camera de filmare şi un perete verde. Mă simţeam dezorientată şi mă temeam că mă voi face de râs”, a spus ea.

Un serial despre influența corupătoare a puterii

Însă lunile de pregătire au dat până la urmă rezultat. „Am văzut multe înregistrări filmate cu dictatori şi lideri puternici, care vorbeau într-o limbă diferită şi care puteau fi totuşi înţeleşi fără să ştii o boabă din limba lor. Este posibil! Poţi înţelege absolut totul din ceea ce vrea să transmită Hitler, chiar dacă vorbeşte într-o limbă străină”, a subliniat actriţa. „Iar atunci mi-am spus: dacă eu cred fiecare cuvânt pe care vreau să-l transmit, atunci şi publicul va crede fără să mai fie nevoit să citească subtitrarea”, a precizat ea.

Actriţa s-a pronunţat şi asupra semnificaţiei serialului care a atins o asemenea popularitate pe HBO. „Cred că a fost vorba mereu de putere, despre ceea ce este puterea şi despre cum afectează universal oamenii. Şi, mai ales, despre cum fiecare individ a vrut să gestioneze acest lucru în propriul avantaj”, a spus Emilia Clarke.

