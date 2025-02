În această seară, cele 7 cupluri rămase în competiția Power Couple, sezonul 2 au avut parte de cea mai simplă și, totuși, dură probă din competiție. Bărbații s-au aflat față în față cu partenerele lor și au trebuit să le spună „Îmi pare rău” pentru cele mai grele momente din relația lor.

Deși nimeni nu ar fi bănuit ce urma să vină, cei de acasă au avut parte de șoc după șoc. Fără doar și poate, cei care au surprins total au fost DOC și soția lui, Anca Munteanu, care au recunoscut, în premieră, că după ce artistul a participat la un alt reality show, la Survivor România la Pro TV, au intrat în depresie și au ajuns să se despartă pentru câteva luni.

DOC și soția lui, Anca Munteanu, în depresie după Survivor

„Îmi pare rău pentru ce ai văzut la televizor, prin prisma unui alt reality show. Probabil am părut nebun, și nu numai ție, ci întregii țări. Și-mi pare foarte rău. Am dat impresia că poate am avut ceva cu fetele pe acolo, dar îți jur pe ce am mai sfânt că toate imboldurile, indiferent că au fost poate vorbe pe care ți le spuneam și ție”, au fost primele cuvinte spuse de Vlad Munteanu (DOC), în timp ce ochii începeau să i se umple de lacrimi.

Vizibil încă afectată de cele trăite, Anca Munteanu a explica imediat ce a simțit: „Le consideram automatisme verbale spuse și mie. Exact ce mi spunea mie în momentele noastre bune, aceleași cuvinte, aceeași intonație, aceeași față, tot ce transmitea către o persoană necunoscută, îmi transmitea și mie. Mi s-a părut că toată viața mea e o minciună”.

Când părea că lucrurile au atins apogeul, artistul a continuat: „Depresia mea ulterioară a avut mult de-a face cu ce am înțeles că ai trăit tu. A fost o experiență ultratraumatică show-ul respectiv. Când m-am întors și ne-am comparat trăirile, Anca avea niște traume și niște dureri generate de prezența mea acolo, pe care nu le-am anticipat. Venisem pregătit să-mi vărs amarul”.

Pauză totală în căsnicie timp de 7 luni

Iar șocul pentru cei de acasă abia acum a venit: „Tu te-ai întors într-o depresie, eu eram într-o depresie. Nu mai puteam să stau nici cu Eva. Voiam un loc unde să plâng și să stau singură. Mă simțeam singură într-o lume în care nimeni nu mi-a zis adevărul”.

Ce a urmat? Se pare că o perioadă de pauză totală a relației dintre cei doi. „La un moment dat, i-am zis că nu pot. Am decis să ne despărțim, să luăm totuși o pauză. Și a fost o pauză, ne-am împăcat. Am stat 7 luni despărțiți. Mi-e greu să trec peste acel teatru”, a recunoscut Anca Munteanu.

Este clar că cei doi au reușit să meargă mai departe, având în vedere relația frumoasă pe care o afișează acum la Power Couple, sezonul 2, emisiunea difuzată la Antena 1.

