În momentul de față, Doinița Oancea este acriță, cântăreață, profesoară de actorie și antreprenoare, profesii pe care le face în același timp, cu aceeași dedicare și implicare. „M-am clonat. Există patru de Doinița: una merge la „Te cunosc de undeva”, de luni până vineri, cealaltă merge la „Iubire cu parfum de lavandă”, tot în intervalul de luni până vineri, apoi mai există următoarea care merge la școală sâmbăta și mai există una care mai trece și pe la salonul de tatuaje”, ne-a povestit amuzată Doinița Oancea, recunoscând însă că la salonul de tatuaje a ajuns destul de rar anul acesta.

„La salon vă zic sincer, sincer, ar trebui să și trec, dar nu mai ajung aproape spre deloc. Cred că am fost de trei ori de când am început filmările pentru „Te cunosc de undeva”. Gândește-te că eu în paralel cu aceste două proiecte, emisiunea și serialul, care sunt grele și solicitante și este destul de greu și pentru oameni să facă programul. Adică cei care fac programul la TCD să țină cont și de programul la serial și viceversa. E complicat. Așa că am trecut doar de două ori la salon”.