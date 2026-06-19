Doliu în trupa Phoenix. Unul din cei mai importanți membri a murit

Vali Sepi a contribuit nu doar ca percuționist, ci și ca scenograf și grafician al legendare trupe. Supranumit „căprarul de la Phoenix”, el a fost membru al formației în anii 70. Numele său este legat de celebra „capră” care a devenit simbol al etapei etno-rock a formației. Instrumentele de percuție construite chiar de el – capre din lemn și tobe realizate din piele – au devenit parte a imaginii legendare a trupei și i-au adus supranumele de „căprarul din Phoenix”, potrivit radioromaniacultural.

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Vestea despre decesul artistului a fost anunțată de Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara.

„Cu sufletul îndurerat anunț plecarea dintre noi în această dimineață a celui ce a fost și va rămâne marele Vali Sepi. O forță a naturii și a artei, membru al trupei Phoenix, prieten bun al lui Nicu Covaci, artist plastic de renume internațional, cetățean și aventurier al lumii, Vali Sepi a plecat așa cum s-a rugat: «să mă ia Dumnezeu la El brusc, fără durere». A plecat către ANOTHER PLACE, cum scrie pe tricoul pe care îl purta la ultima noastră întâlnire, acum două săptămâni, fericiți împreună, după Caravana Medicală de la Parta. Drum bun, dragă prietene!”, a spus medicul.

Acesta a precizat ca ultima dorință a lui Vali Sepi a fost îndeplinită. „Multumesc IPS Mitropolitului Ioan și Părintelui Gelu pentru implicarea în împlinirea ultimei dorințe a prietenului Vali Sepi: să fie alături de fratele său Nicu Covaci! Doamne ai grijă de sufletele lor!”

Dispariția sa lasă un gol imens în rândul comunității artistice și al generației care a unit în mod genial arta vizuală cu spiritul rockului românesc.

Foto: Facebook

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