De ce a costat drumul spre „Litoralul Vestului” cu 10 milioane mai puțin

Consiliul Județean (CJ) Arad a anunțat, marți, startul lucrărilor de modernizare pe DJ 708C, între Sâmbăteni și Ghioroc, potrivit Agerpres. Investiția, inițial estimată la 32 de milioane de lei, a fost redusă la 22 de milioane de lei, cu TVA inclus, în urma concurenței crescute între firmele licitatoare.

Reducerea semnificativă a costurilor este pusă pe seama scăderii numărului de lucrări publice similare în județ, ceea ce a crescut concurența între firmele participante la licitație.

„Motivul pentru care valoarea contractului a scăzut considerabil este concurența firmelor care participă la licitații pentru astfel de lucrări publice, care sunt mai puține în acest an, după ce în ultimii zece ani Consiliul Județean a reușit să modernizeze peste 900 de kilometri de drumuri”, a explicat vicepreședintele CJ Arad, Sergiu Bîlcea, la solicitarea publicației citate.

Drumul modernizat joacă un rol esențial pentru turismul local, fiind principala legătură către Lacul Ghioroc, supranumit „Litoralul Vestului”. Acesta este un lac cu suprafața de 66 hectare care se găsește la 22 de kilometri de municipiul Arad, pe drumul județean 708C, înainte de comuna Ghioroc.

Durata de execuție, estimată la 18 luni

Durata de execuție a drumului este estimată la 18 luni, iar antreprenorul a acordat o garanție de 84 de luni. În cadrul proiectului, este prevăzută și construirea unei piste de biciclete.

„Modernizarea acestui drum înseamnă dezvoltare turistică, mobilitate mai bună și oportunități economice pentru întreaga zonă. Lacul Ghioroc este unul dintre cele mai importante puncte de atracție ale județului, cu zeci de mii de oameni care anual aleg în mod special această destinație”, a declarat președintele CJ Arad, Iustin Cionca.

Inițial, investiția a fost estimată la 32 de milioane de lei în cadrul licitației la care au participat cinci companii. Totuși, procesul de atribuire a fost întârziat de o contestație, respinsă în cele din urmă în instanță.

Lucrările, care ar fi trebuit să înceapă în toamna anului 2025, au demarat în cele din urmă în iunie 2026.

Pe lângă accesul facil către plaja Lacului Ghioroc, modernizarea drumului va facilita și vizitarea altor atracții turistice din zonă, precum Muzeul Tramvaiului Electric și Muzeul Vinului, contribuind astfel la creșterea potențialului economic și turistic al regiunii.

Comuna Ghioroc din județul Arad a primit statutul oficial de stațiune turistică de interes local în vara anului 2020, printr-o Hotărâre de Guvern.

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