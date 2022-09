Dorian Popa a răbufnit după ce a fost criticat că își cumpără mașină de 300.000 de euro: „Nu am fost în concediu de cinci ani, șase ani”. Cât muncește artistul

În urmă cu câteva săptămâni, Dorian Popa a anunțat că a plătit un avans pentru o mașină Lamborghini, în valoare de 300.000 de euro. Recent, el s-a întrebat într-un vlog pe YouTube dacă ar schimba Lamborghini cu un GLS Maybach, care costă tot 300.000 de euro.

Dorian Popa și-a comandat Lamborghini de 300.000 de euro

„Am postat zilele trecute vlogul cu Maybach-ul GL 600 sau GLS 600 și iată o tonă de comentarii vizavi de faptul că țara arde și baba se piaptănă. În situația de față țara e România și e implicit reprezentată de cei care au dat cu hate la acel vlog.

Și baba e subsemnatul, înțeleg că i-am deranjat pe unii că îmi iau o mașină în valoare de 300.000 de euro în vremuri în care într-adevăr lucrurile sunt un pic atipice, iar economia se mișcă mai greu decât în timp normal”, a declarat Dorian Popa, care a explicat cât de mult muncește.

„Fratele vostru a muncit draconic și îi mulțumesc din sufletul lui Dumnezeu că a ales acest drum pentru mine și nu regret o secundă. Pe măsură ce anii au trecut mi-am dat seama că îmi place mult să muncesc, îmi place să am rezultate și că distracția nu trebuie să fie pe locul doi, ci chiar pe locul 3, 4 sau 5 din punctul de vedere al priorităților din viața mea”, a spus Dorian, care e și cântăreț, actor, influencer, și e implicat și în domeniul imobiliar.

„Noi suntem săraci și tu ne arăți mașină de 300.000 de euro?”, a fost unul dintre comentariile pe care unul dintre fanii lui i le-a lăsat. Dorian Popa a fost deranjat și a răbufnit. „Mulți dintre noi am fost sau suntem săraci. Asta nu înseamnă că trebuie să ne complacem în situația asta. Nu am primit mașina nici de la mama, nici de la tata, nu am cerșit, nu am furat, nu am făcut lucruri ilegale. Am muncit de luni până duminică non-stop, muncesc de luni până duminică.

Ce mă îngrijorează pe mine e că mulți dintre cei care aruncă cu hate au fost vara asta cel puțin o dată sau de două trei ori la mare, probabil că vara aceasta au fost cel puțin la un festival, poate că în weekenduri au fost la cluburi, la grătare sau alte petreceri”, a spus el.

„Nu îmi place să ies în față cu chestia asta, nu ai de ce să o menționezi decât dacă ajungi în situație ca aceasta. Eu nu am am fost în concediu de circa cinci ani, șase ani de zile. Și ultima mea vacanță a fost una contractată cu Ministerul Turismului din Dubai unde pot spune că m-am simțit bine. Am avut un job unde m-am simțit ca într-un concediu.

Să nu credeți că e ușor. În momentul în care ai mașini de sute de mii de euro sau construiești un cartier de sute de mii de euro sau ai o casă de sute de mii de euro nu îți e și ție de un Santorini, un Monaco, la Mamaia, poate chiar la munte. Dacă vrei în viață rezultate trebuie să faci sacrificii!”, a mai declarat el pe Youtube.

