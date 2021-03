Dorian Popa trăiește de ani de zile o frumoasă poveste de iubire cu Claudia, Babs, cum e ea cunoscută în mediul online. Locuiesc împreună, au afaceri împreună, fac totul împreună, dar, până acum, nu au ajuns în fața altarului și nici nu au copii.

Mulți l-au întrebat pe artist de ce nu devine tată, de ce nu-și întemeiază o familie în adevăratul sens al cuvântului. La un moment dat s-a zvonit că amână marele moment din cauza suplimentelor pe care le ia, din cauza steroizilor. A spus acum că nu e așa, și mâine poate procrea.

„Pur și simplu, mi-e frică să devin tată, mi-e frică de ziua de mâine. Mi-e teamă de eșec. S-a spus că nu fac copii pentru că iau steroizi. Iau niște suplimente nutritive, astea îți încarcă organismul, ficatul. Nu e ok să fac un copil acum, dar asta nu înseamnă că nu pot procrea. Nu sunt impotent din cauza steroizilor. Trebuie să fii foarte atent când iei decizia să faci un copil. Pot să procreez și mâine, dar nu vreau”, a declarat Dorian Popa în podcastul lui Cătălin Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dorian Popa și Claudia Iosif se gândesc să adopte un copil

Claudia Iosif apare rar la evenimente, dar în 2018 a fost prezentă la Elle Style Awards 2018 și a dezvăluit pentru prima oară că atât ea, cât și Dorian Popa, își doresc să înfieze un copil.

„Ne gândim la un copil, e normal într-un cuplu. Eu deja am 36 de ani, nu cred că am spus asta până acum. Eu am vorbit cu Dorian și de o eventuală înfiere a unui copil, pe lângă copilul nostru biologic, pentru că mi se pare un lucru foarte nobil, îmi doresc foarte mult chestia asta. După un copil biologic, va urma și chestia asta.(..) Eu nu cred în căsătorie, nu îmi aduce nimic în plus. Petrecerea aia de nuntă a devenit un bal mascat, oamenii nu mai vin de plăcere, vin de necesitate”, a declarat Claudia Iosif, la Antena Stars.

Citeşte şi:

Un medic reclamă „o situație ilogică”: Arafat aduce TIR-uri cu paturi la spitale din București, iar secția ATI nou echipată de la Witting, cu 16 locuri, stă închisă

Vestul sălbatic al Bacăului. Mai mulți localnici acuză poliția din comuna Palanca de bătăi crunte. „Mi-a pus cătușele și a început să dea cu bastonul”

Când un milionar ajunge să câștige mai mulți bani din funcția la o companie de stat decât din cea de șef la propriul hotel

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a înjurat un fan? Scandal monstru pe internet

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Aventura la un sport extrem a dus la decesul patronului PRO TV! A plătit 15.000 de dolari, dar şi-a găsit sfârşitul pe un gheţar

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)