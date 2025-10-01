De ce îi e frică lui Dorian Popa la prima apariție TV după condamnarea la opt luni de închisoare cu amânare

De partea lui nu vor lipsi nume sonore din showbiz, prieteni care au acceptat provocarea de a urca pe scenă pentru a-i pregăti un „roast” de neuitat: Raluka, Snik, Alina Ceușan, Marcel Pavel și Cătălin Scărlătescu. Alături de ei, comedianții Anisia Gafton, Andreas Petrescu, Frinculescu, Dobrotă și Mădălin Cîrje promit un line-up spumos, presărat cu glume tăioase, ironii fine și surprize neașteptate.

„Sunt foarte curios cine va fi cel care va reuși să dea gluma serii”

Aceasta marchează prima apariție publică a artistului după condamnarea la opt luni de închisoare cu amânarea executării, pedepasă pronunțată după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Mi-e frică de roast-ul lui Cătălin Scărlătescu, pentru că știu că este dintr-o bucată. Îmi este frică de faptul că va trebui să am replici de roast eu la adresa domnului Marcel Pavel, pe care îl stimez nespus și față de care am un respect uriaș. Îmi mai este frică de rușinea lui Mădălin Cîrje față de mine, că e prea bun la suflet.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

O să se vadă pe fața mea glumele care mă vor atinge acolo, în adâncul inimii. Dar nu am supărare, pentru că de asta sunt aici, în show-ul «La bine și la Roast». Ba dimpotrivă, sunt foarte curios cine va fi cel care va reuși să dea gluma serii. Cred că toți vor șterge cu mine scena Operei Române… o să o lustruiască”, a spus Dorian Popa.

Mama lui Dorian Popa îl va roast-ui pe artist

Momentul culminant va fi însă chiar roast-ul pregătit de Dorian Popa, care închide ediția cu un număr memorabil. Și, pentru ca seara să devină de neuitat, pe scenă își va face apariția o prezență cu totul specială: mama lui, pregătită să-i ofere fiului ei un „roast de bine”, cu umor și emoție în egală măsură.

„La bine și la Roast, show-ul glumelor care dor, dar foarte plăcut. Aici nu ne batem cu pumnii, ci cu răutăcisme…”, spune Răzvan Exarhu, roast master-ul emisiunii, care veghează din mijlocul scenei la buna desfășurare a spectacolului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE