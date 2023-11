Pe 27 octombrie, Dorian Popa a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, în urma testării cu Drugtest, sub influența unei substanțe psihoactive, mai exact canabis. Analizele de sânge efectuate la Institutul Național de Medicină Legală au confirmat rezultatul Drugtest.

După această situație neplăcută, Dorian Popa a rămas fără permisul de conducere o perioadă lungă de timp. Artistul a postat recent pe contul său de Instagram un mesaj în care își exprimă regretul că nu mai poate conduce mașinile de lux pe care le deține. „Prostia costă. Mă uit și plâng… mă uit”, a transmis celebrul vlogger, în timp ce a distribuit o fotografie cu bolidul de 300.000 de euro.

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, Dorian Popa și-a achiziționat un Lamborghini Huracan, de peste 600 cai-putere. Artistul are foarte mare grijă de mașinile sale și frecvent le schimbă culoarea.

Dorian Popa și-a luat Lamborghini în urmă cu un an

Artistul și-a văzut bolidul comandat la începutul lunii iunie a anului trecut chiar din fabrica Lamborghini din Italia. Întregul moment l-a prezentat într-un videoclip pe canalul personal de YouTube. El a fost așteptat la fabrică de mai mulți reprezentanți ai brandului, printre care și o româncă.

I-a fost prezentată fabrica, iar apoi mașina, care îl aștepta într-o încăpere specială. A avut parte și de o prezentare a mărcii, după care s-a urcat la volanul mașinii. „Mi-au dat și lacrimile. Sunt ca un copil”, a exclamat Dorian Popa, fericit cu noua lui achiziție în valoare de 300.000 de euro.

„Sunt genul de om care își găsește fericirea și în mașini. Acest cadou mi l-am făcut de 1 iunie, de Ziua Copiilor. Așteptarea a fost grea. Am avut un buget de 200.000 de euro, însă oriunde mă uitam, depășeam bugetul. Eu aveam în plan să investesc în complexul rezidențial, nu în mașini, să dau 300.000 de euro pe o mașină. Huracanul meu este extra full option, cu excepția fibrei de carbon, care oricum nu îmi place”, a mai explicat cântărețul.

Dorian Popa le-a cerut scuze fanilor săi

Într-un vlog postat pe YouTube, Dorian Popa începe prin a cere scuze fanilor lui pentru greșeala pe care a făcut-o. El a recunoscut că a consumat substanțe interzise înainte de a se urca la volan.

„Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele.

Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip postat pe YouTube, care a strâns până la această oră peste 20.000 de vizualizări.

În continuare, Dorian Popa a explicat că are un șofer pe care se bazează atunci când merge la concerte prin țară, când el e mult prea obosit pentru a trece la volan. „Procesul meu idiot de gândire a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări programată de mult la care nu voiam să mă duc și știți foarte bine că îl am ca șofer pe Edi, Edi care m-a condus la toate concertele din țară și când am avut problema cu genunchiul și tot așa (…).

O greșeală flagrantă pe care mi-o asum. Deși eram lucid, încadrarea în lege era aceeași”, a mai spus Dorian Popa, care nu s-a ferit și a recunoscut că trece și printr-o perioadă mai delicată după despărțirea de Claudia Iosif, cunoscută drept Babs.