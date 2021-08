Dorian Popa a împlinit 33 de ani. Și-a făcut de ziua lui un cadou în valoare de 55.000 de euro

„Mi-am comandat un Rolex Sky Dweller Full Gold, de 55.000 de euro, care sper să ajungă miercuri. Și am mai primit muuultă iubire și susținere de la soția mea, alături de care le-am reușit pe toate”, a dezvăluit Dorian Popa pentru click.ro.

Artistul și-a petrecut ziua de naștere pe litoral, într-un club din Mamaia alături de iubită și de prietenii lor. Seara, acesta s-a relaxat în port, alături de alți apropiați.

Recent, Dorian Popa a declarat că a refuzat un contract de imagine de 100.000 de euro.

„A fost un contract de peste 100.000 de euro să promovez un studio de videochat. Și am zis că n-am cum. În primul rând, e o chestie în care eu nu cred, este o chestie care nu consider că duce la upgrade-ul societății și la a fi mai bun. Dacă există și este legală, ok. Statul decide ce se întâmplă, nu eu.

Dar eu nu am cum să promovez asta. Pentru că eu vreau ca tineretul să creadă în altceva. Să creadă în alte lucruri, în alte valori. Eu nu pot să aduc asta în fața omului”, a declarat artistul într-un interviu acordat în cadrul podcastului „8, 8 şi ceva, FIX, cu Smiley”.

