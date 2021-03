Brad Cohen a fost diagnosticat de mic cu Sindromul Tourette, o tulburare care îți provoacă ticuri involuntare și tendința de a folosi cuvinte obscene. Și asta i-a cauza numai neplăceri la școală, fiindcă profesorii îl catalogau ca scandalagiu și îl pedepseau frecvent. Profesorul său din clasa a V-a, de exemplu, l-a umilit în fața tuturor colegilor și l-a obligat să-și ceară scuze pentru că era altfel, scrie Școala 9.

În loc să-l doboare, l-a făcut să se încăpățâneze să devină „profesorul pe care nu l-a avut niciodată”.

După ce a absolvit și a primit certificatul de predare, 24 de școli elementare l-au respins, până să fie angajat la școala primară Mountain View din districtul Cobb, Georgia. A fost începutul unei cariere excepționale. A ajuns să fie numit profesorul anului din Georgia, chiar dacă era debutant.

Povestea lui a inspirat o carte care a fost ecranizată sub titlul „Front of the Class” („Cel mai bun din clasă”).

„Nu vreau decât să fiu văzut ca un om normal!”,

„Cu Tourette sau fără Tourette, eu vreau să ajung profesor!”,

„Nu am de ales, dar trebuie să arăt că Tourette face parte din mine și nu mă împiedică. Dacă renunț, înseamnă să le dau dreptate celor care mi-au zis că sunt pe drumul greșit”, sunt câteva dintre citatele extrase de Ema Tănase pentru Școala 9.

Jurnalul străzii

Al doilea film pe care îl recomandă este „Freedom Writers” sau „Jurnalul străzii”, o ecranizare după cartea omonimă a profesoarei Erin Gruwell. Ideea filmului a venit de la jurnalista Tracey Durning, care a făcut un documentar cu profesoara americană Erin Gruwell, devenită cunoscută după metodele sale diferite de predare.

Și-a aplicat modul de predare la clasa unor elevi care proveneau din medii defavorizate, din cartiere rău famate, violente, cu educație precară.

Mai multe despre cele două filme, în Școala 9.



