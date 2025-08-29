Dovada că Bianca și Marian Grozavu sunt împreună după finala Insula iubirii 2025. Unde și cum au fost surprinși

Bombă în show-ul „Insula Iubirii”. Dacă Maria și Marius Avram au surprins deja publicul prin faptul că nu au divorțat, acum și Bianca și Marian demonstrează că iubirea lor a trecut testul suprem. Deși telespectatorii îi credeau despărțiți, cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO împreună, chiar în fața blocului unde locuiesc.

Cu doar o săptămână înainte de marea finală a emisiunii de la Antena 1, Bianca și Marian par mai fericiți ca niciodată, în ciuda tensiunilor trăite în Thailanda. Chiar dacă bruneta a fost aspru criticată după apropierea de italianul Mattia, iar Marian a izbucnit în lacrimi în fața imaginilor prezentate de Radu Vâlcan, cei doi au ales să își dea o nouă șansă.

Recent, paparazzi i-au surprins pe Bianca și Marian într-un moment plin de pasiune. Îmbrăcat elegant, Marian a așteptat-o răbdător pe iubita sa în fața blocului, iar Bianca a apărut într-o rochie neagră sexy, atrăgând toate privirile. Întâlnirea s-a lăsat cu un sărut pătimaș, semn că relația lor este mai puternică decât zvonurile și criticile din mediul online.

Cei doi sunt împreună de trei ani și, deși „Insula Iubirii” le-a pus la încercare sentimentele, dragostea lor pare mai solidă ca oricând. După câteva clipe tandre, Bianca s-a întors în apartament, iar Marian a plecat, însă imaginile surprinse vorbesc de la sine: pasiunea dintre ei este la cote maxime.

Când e finala Insula Iubirii 2025

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de final, captivând publicul cu povestea a cinci cupluri supuse tentațiilor în Thailanda. Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind care dintre concurenți vor părăsi emisiunea împreună și care nu au trecut testul fidelității.

Sezonul actual al emisiunii cuprinde 21 de ediții. Telespectatorii vor afla deznodământul acestei experiențe intense în primele zile ale lunii septembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan.

Ulterior, Antena 1 a pregătit o surpriză pentru fani imediat după încheierea Insula Iubirii 2025. Începând cu 7 septembrie, la ora 20.00, Antena 1 va difuza noul sezon al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”. Show-ul va fi transmis în patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri.

