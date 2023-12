Dragoș Bucur și Dana Nălbaru formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Cei doi sunt foarte discreți cu viața lor personală, rar vorbesc despre mariajul lor, despre copii, ies public doar atunci când fac dezvăluiri despre carieră.

De data aceasta, actorul și prezentatorul de la „Visuri la cheie” a acceptat invitația și a apărut în podcastul „Acasă la Măruță”. A vorbit despre viața lui profesională, despre filmele în care a jucat, dar și despre soția lui.

Dragoș Bucur despre Dana Nălbaru: „Eu o ştiam aşa, de la televizor”

Dana Nălbaru a fost cântăreață ani de zile în trupa „Hi-Q”, însă de o lungă perioadă de timp s-a retras și se dedică familiei, celor trei copii pe care îi are alături de Dragoș Bucur. Cei doi s-au cunoscut în trafic, acum 18 ani. Ea a făcut primul pas, iar el a cerut-o în căsătorie după cinci zile de la prima întâlnire.

„Am cunoscut-o acum 18 ani, în trafic, undeva pe lângă Regie. Eu mergeam la o filmare, ea mergea la o repetiţie şi ne-am făcut semne în trafic, am coborât, am vorbit.

Eu o ştiam aşa, de la televizor şi o mai ştiam de la casting de la „Băieţi buni”… Practic, ea m-a agăţat pe mine pentru că m-a tot claxonat, eu nu prea i-am răspuns, eram cam şmecher. Aveam un Renault Megane atunci”, a spus prezentatorul în podcastul lui Cătălin Măruță.

Dragoș Bucur și-a dat seama imediat că Dana Nălbaru e sufletul lui pereche, așa că după prima întâlnire s-au mai revăzut încă o dată, iar apoi a cerut-o în căsătorie. „Am vorbit puţin şi din ziua aia practic am rămas împreună. A doua zi ne-am întâlnit la un ceai, apoi la masă şi după 5 zile am decis că ne căsătorim”, a mărturisit Dragoș Bucur, care a fost susținut de familia lui și în carieră, dar și când a venit vorba despre viața lui personală.

Părinții nu l-au împiedicat să se căsătorească cu Dana Nălbaru, pe care o cunoscuse de doar cinci zile în momentul când a cerut-o de soție. „Nu ştiu dacă sună bine chestia asta, dar ai mei m-au susţinut în toate deciziile importante pe care le-am luat în viaţă”, a mai spus actorul.

Dana Nălbaru, dezvăluiri despre momentul când Dragoș Bucur a cerut-o în căsătorie

Într-un interviu mai vechi pentru Tango, Dana Nălbaru a povestit cum Dragoș Bucur a cerut-o în căsătorie. „Eram în mașină, ploua, și el mi-a zis: „Aș putea s-o fac chiar acum“… și se referea la căsătorie. Era la doar cinci zile după ce vorbiserăm atunci, în trafic.

Iar eu am înțeles ce vrea el să spună, pentru că suntem foarte telepatici. Și am zis: „si eu!“. Eu, din momentul în care l-am văzut pe Dragoș la casting, am știut că el este alesul. Deși nu l-am mai văzut, după aceea, luni de zile. Nu pot să explic de ce. Și nici nu știam cine este, dar el știa cine sunt.

Iar după aceea, pe măsură ce l-am cunoscut, și am aflat povestea vieții lui, iar el a aflat povestea vieții mele, ne-am dat seama că avem atât de multe lucruri în comun, încât era imposibil să nu fim destinați unul celuilalt. Suntem diferiți, bineînțeles, prin natura faptului că eu sunt femeie și el este bărbat, dar avem extrem de multe lucruri în comun…”, povestea fosta cântăreață.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au 3 copii, e vorba despre Sofia, care împlinește 17 ani anul viitor în luna ianuarie, Kadri, care are 7 ani, și fetița lor adoptată, Roxana India, în vârstă de 11 ani.

