Drama prin care a trecut gimnasta Katelyn Ohashi. „Mi-au spus că arătam de parcă am înghițit un elefant” | VIDEO

Gimnasta Katelyn Ohashi a făcut furori în mediul online și numai la începutul acestui an cu un exercițiu la sol despre care specialiștii au spus că a atins perfecțiunea.

Ea a realizat un exercițiu pe muzica lui Michael Jackson, execuția americancei primind nota 10.

De altfel, în 2013, Ohashi era considerată una dintre stelele gimnasticii după ce a învins-o la campionatul Statelor Unite pe celebra Simone Biles, multiplă campioană olimpică și mondială.

Deși este admirată și apreciată pentru execuțiile sale, Katelyn Ohashi a avut mari probleme din cauza aspectului ei fizic.

O leziune la spate a pus capăt carierei sale în lumea elitei gimnasticii. După o pauză, Ohashi s-a întors în gimnastică, iar atunci au apărut problemele legate de aspectul său fizic.

„Un antrenor a fost deranjat de faptul că mă îngrășasem. Mi-a spus că din această cauzpă aveam dureri la antrenamente”, a povestit Katelyn, potrivit bbc.com.

„M-am simțit incomod, ca și cum toate privirile erau ațintite asupra mea. uram să fac fotografii, uram totul la mine. Inclusiv acasă era dificil. Mama este super slabă și are un look sănătos. Uneori îmi spunea să mergem să înotăm, iar eu îi spuneam că nu am de gând să-mi pun costumul de baie în fața ei”, a mai spus sportiva.

„Mi-au spus că nu arătam ca o gimnastă. Mi-au zis că arătam de parcă înghițisem un elefant, că păream o scroafă„, a povestit gimnasta.

FOTO: Hepta; captură video

Citește și:

UPDATE / Rectorul și prorectorul Academiei de Poliţie au demisionat. Carmen Dan le ceruse să renunțe la funcții, fiind urmăriți penal