Drama prin care a trecut Maia, fiica lui Teo Trandafir. „Nici măcar nu știam. De astăzi sunt orfan sau nu?”

Cele două au avut un dialog sincer chiar în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”. Prezentatoarea și-a provocat fiica să vorbească despre unul dintre cele mai grele momente.

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Maia și Teo Trandafir au vorbit despre una dintre cele mai grele perioade ale vieții lor, aceea în care prezentatoarea se afla în stare gravă din cauza unei pancreatite acute.

„Nici măcar nu știam, de fapt, nimic. Acolo cred că a fost durerea cea mai mare. Nesiguranța fiecărei zile care trece. «De astăzi sunt orfan sau nu?» Noi am discutat, pe înțelesul meu, de devreme. Că noi suntem alese una pentru cealaltă. Că un copil adoptat este un copil adorat. Și atunci să nu știi ce se poate întâmpla în situația asta te pune pe niște gânduri pe care nu ți-ai imaginat că ai capacitatea să le ai la vârsta respectivă. M-am gândit inclusiv la plasament”, a mărturisit Maia.

Maia, fiica adoptivă a lui Teo, a urcat pentru prima dată pe podium

Maia, fiica lui Teo Trandafir, a debutat pe podium la un eveniment de modă. Tânăra de 21 de ani a vorbit despre emoțiile primei defilări și despre sprijinul primit din partea mamei sale.

Maia, fiica adoptivă a lui Teo Trandafir, a bifat o nouă experiență la vârsta de 21 de ani. Tânăra a participat pentru prima dată la un eveniment de modă în calitate de model și a vorbit deschis despre emoțiile pe care le-a avut înainte de a urca pe podium.

Viața lui Teo Trandafir s-a schimbat în urmă cu mai bine de două decenii, atunci când a decis să o adopte pe Maia. De-a lungul anilor, cele două au construit o relație apropiată, iar prezentatoarea TV a vorbit adesea despre fiica sa ca despre cea mai importantă persoană din viața ei. Ajunsă la 21 de ani, Maia începe să își construiască propriul drum și să accepte provocări noi. Recent, tânăra a participat la un eveniment de modă, unde a urcat pentru prima dată pe podium în calitate de model.







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