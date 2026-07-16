Veniturile totale CNIR sunt în valoare de 71,8 milioane lei

Bugetul CNIR cuprinde investiții de peste un miliard de lei din care „600 de milioane lei, Fonduri Europene Nerambursabile (Fondul European de Dezvoltare Regională FERD și Mecanismul pentru Interconectarea Europei FC) și 455 milioane lei prin Instrumentul de finanțare SAFE (Security Action for Europe) pentru Autostrada A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni”, precizează compania.

De asemenea, în 2026, veniturile totale CNIR sunt în valoare de 71,8 milioane lei, iar cheltuielile totale de 58,4 milioane lei. „Sunt fundamentate pe o schemă organizatorică prudentă, până la ocuparea unui număr de maximum 150 de posturi”, potrivit sursei citate.

Compania va inaugura în acest an primul proiect

În 2026, CNIR va inaugura primul său proiect, pe Autostrada Transilvania A3, înainte de termenul contractual, precizează, joi, Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Este vorba de lotul Chiribiș – Biharia (subsecțiunea 3C2), tronson care o lungime de 28,55 de kilometri și se află integral pe teritoriul județului Bihor.

De asemenea, în 2026, compania a deschis primul șantier pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8. Este vorba de lotul 1D Joseni-Ditrău, din județul Harghita, parte din segmentul de munte Miercurea Nirajului – Leghin din Autostrada A8.

„Pregătește începerea lucrărilor pe celelalte loturi montane ale A8 și pe Drumul Expres Brăila – Focșani. În ultimele săptămâni a semnat trei contracte importante pe sectorul moldovean al A8, între Târgu Neamț, Iași și Ungheni, inclusiv pentru primii kilometri de autostradă care vor fi construiți în Republica Moldova”, a mai precizat secretarul de stat.

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