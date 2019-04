Artistul care a făcut cunoscute frumoase metafore muzicale precum ”Iarbă prin păr”, ”Un sfârșit e un început” ori ”Fântâna suspinelor” cu participarea legendarului Florian Pittiș, Călin Pop, 58 ani, ne dezvăluie faptul că membrii de la Celelalte Cuvinte nu trăiesc din muzică, deși concertele lor sunt mereu sold-out, doar preocupările profesionale ale trupeților au stat în spatele nealterării mesajului și muzicii lor în atâți ani.

După 38 de ani de succese, Călin Pop ne spune secretul din spatele unicității formației Celelalte Cuvinte

”Acel altceva pe care-l facem pe lângă muzică a apărut din nevoia de autoîntreținere financiară. După 89 am avut încercări de a face doar muzică, dar ne-am dat seama că piața de adresare este relativ mică. Am realizat că nu se poate trăi în această țară din nebunii pe care ne place să le compunem. Să fi trăit din muzică ar fi însemnat să facem prostituție muzicală, să cântăm comercial și nu am fi ieșit bine nicicum, nici față de noi, nici în fața fanilor. Așa a apărut acel altceva pe lângă muzică, ce există și acum”, spune artistul despre afacerile colegilor săi, cea mai cunoscută fiind a lui Marcel Breazu, patron al unei fabrici de confecționat fier forjat și mobilier din lemn.

Performanța unică pe la noi, aceea de a păstra de la începuturile sale componența neschimbată îi face și mai speciali. ”Am început din liceu, în 1981. Eu cu Leontin Iovan (tobe) Marcel Breazu (chitară bass) am fost colegi, prieteni și așa am rămas”, povesteșe Călin, tatăl compozitorului și chitaristului Marius Pop (FOTO), omul din spatele proiectului Smiley.

