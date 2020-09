După ce a slăbit 30 kg, Amalia Năstase a început o altă dietă. Își “păcălește” organismul că ține post negru

După ce a slăbit 30 de kilograme, Amalia Năstase încearcă pe cât posibil să se mențină la greutatea ideală. Din păcate, pandemia i-a dat planurile peste cap și, pentru că a gătit mai mult decât de obicei, a luat câteva kilograme în plus. Precaută, imediat ce s-au ridicat restricțiile, Amalia a căutat un medic nutriționist care să o ajute să slăbească: „În autoizolare și eu m-am îngrășat vreo patru kilograme, dar am găsit acum, nu pot să-i zic cură de slăbire, pentru că este un fel de post. Dar nu chiar post negru. E ca și cum cinci zile tu nu mănânci de fapt nimic. M-a ajutat foarte mult și am slăbit astea patru kilograme”, a povestit Amalia, pentru Libertatea. Pentru că partenerul ei din bucătărie este chiar soțul ei, Amalia l-a convins si pe Răzvan să țină același regim: „Primești o cutie cu alimente și, cinci zile pe lună, mănânci doar din ea. Sunt două supe pe zi, două batoane, suplimente, făcute toate de către nutriționiști. Eu am ținut de luni până vineri și atunci în weekend mi-a fost mai ușor. Oricum, genul ăsta de program este de doar 5 zile pe lună, după ce termini poți să mănânci normal. Pe lângă kilogramele pe care le dau jos, îi dai o perioadă de odihnă sistemului tău digestiv. Am ținut și eu, și Răzvan și suntem foarte mulțumiți, am scăpat de kilogramele acumulate în pandemie. Oricum, eu nu mănânc din prăjiturile pe care le fac”, ne-a mai spus, amuzată, Amalia Năstase.

Ca de fiecare dată, Amalia le îndeamnă pe cele care vor să-i urmeze exemplul să consulte medicul specialist, nu să copieze dieta ei, prevenindu-le în același timp că programele de slăbit pe care le ține ea nu sunt deloc „floare la ureche”: „E simplu pentru că le ai pe toate la îndemână, primești toate alimentele pe care trebuie să le consumi. Evident că nu e ca și cum ai mânca sarmale cu shaorma, în niciun caz, dar curele pe care le-am ținut eu sunt chiar ușoare. Eu nu pot să spun că am descoperit pilula magică și că poți să mănânci orice. Nu. Tot timpul a fost greu. E greu să slăbești și să te menții. Dar e mult mai ușor decât să se apuce fiecare să-și calculeze caloriile sau să-și facă anumite rețete”, ne-a mai spus Amalia.

„Nu poți să stai toată viața să plângi după niște pandișpanuri”

Pe de altă parte, Amalia Năstase are norocul de a nu fi o pofticioasă, cel puțin nu atunci când vine vorba despre dulciuri. Astfel, poate să le gătească fără să le și mănânce: „Nu sunt unul dintre oamenii care să mănânce dulciuri toată ziua. Sunt un om care nu mai poate să mănânce pentru că se îngrașă. Dar nu am tratat chestia asta ca pe un blestem, că alții mănâncă și eu nu mănânc. Sunt și alte lucruri în viață în afară de dulciuri. Nu poți să stai toată viața ta să plângi după niște pandișpanuri”.

