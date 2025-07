Faptul că artista este o femeie puternică se poate vedea cu ochiul liber, însă cei doi au dezvăluit și câteva detalii neștiute despre începuturile lor ca și cuplu, aflându-se că vedeta deja se descurca pe plan financiar extrem de bine atunci când și-a reîntâlnit partenerul.

Ecaterine deținea două apartamente când a început relația cu Dimitri

Aflați în emisiunea „Cu ochii pe Insulă”, moderată de Bursucu, din care fac parte alături de Cosmin și Eliza Natanticu, dar și de Olga și CRBL, Ecaterine și Dimitri au vorbit despre cine ar trebui să conducă o relație, dar și cum este o femeie puternică.

Astfel, cântăreața a mărturisit nu doar că partenerul său este atras de reprezentantele sexului frumos care știu ce vor, dar și că o ducea bine pe plan financiar atunci când a intrat într-o relație, deținând două apartamente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Sunt anumiți bărbați care vor femei puternice”, a spus Ecaterine în emisiunea „Cu ochii pe Insulă”, iar Dimitri a răspuns imediat: „Eu nu am problema aceasta”! Însă artista nu a fost de acord cu partenerul ei.

Recomandări Studentul care a vrut să-i dea foc unui profesor după ce l-a picat la examen, condamnat la 5 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor

„Ba da! Ție îți plac femeile puternice! Îți place să ți se pună limite, nu ți-ar plăcea o femeie slabă. Când am intrat noi într-o relație, deja aveam apartamentul meu. Aveam două”, a explicat ea.

Cei doi artiști se cunosc de când aveau 17 ani

Mai mult decât atât, cei doi au vorbit despre momentul în care flacăra s-a aprins între ei. Chiar dacă se cunosc de la 17 ani, Dimitri i-a atras atenția artistei la Londra, unde cânta pentru trecători. Vedeta a recunoscut că, atunci când a ajuns în Capitala Angliei, bărbatul a evitat-o inițial.

Iată mai jos dialogul pe care l-au purtat ei în emisiunea lui Bursucu’ de la Antena 1:

Ecaterine: Făcea busking.

Dimitri: Adică eu cântam pe stradă!

Ecaterine: Eu susțin chestia asta!

Dimitri: E o artă, da.

Ecaterine: M-am gândit și eu să fac asta în pandemie. Aveam în plan să merg în Herăstrău. Am ajuns la un moment dat în Londra… M-a evitat, nu a vrut să ne vedem! Ne cunoaștem de la 17 ani. Era simpatic, venise cu o moldoveancă mișto! Ea mi-a atras atenția. Te uiți ce femeie e lângă bărbatul respectiv. Dacă femeia e mișto, te gândești că bărbatul are potențial. Am zis că are ceva, dacă o astfel de femeie stă lângă el!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE