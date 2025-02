Cu o acțiune care se desfășoară cu 20 de ani înainte de „Clanul”, serialul „Tătuțu’” prezintă un Bebe Măcelarul tânăr și însetat de putere, care are fel și fel de probleme până reușește să ajungă cel mai de temut interlop din București.

Înainte ca serialul „Tătuțu’” să debuteze la PRO TV pe 10 februarie 2025, de la ora 20.30, Libertatea a stat de vorbă cu actorul Eduard Păuna, care în serial îl joacă pe Matei, un tânăr polițist care face parte din „Brigada lui Costoiu”.

Cum a ajuns în „Tătuțu’”

Libertatea: Cum ai ajuns să joci în „Tătuțu’”? Te cunoșteai cu alți actori din distribuție și înainte?

Eduard Păuna: Am ajuns să fac parte din această echipă minunată în urma unui casting la care am fost chemat de Domnica Cîrciumaru. A fost cel mai frumos casting la care am participat și am avut norocul să dau proba cu colega Grațiela Voicu, lucru care m-a ajutat enorm. Încă de la casting am simțit o energie bună din partea domnilor regizori și parcă presimțeam că o să lucrăm bine împreună.

Mă cunoșteam de dinainte cu domnul profesor George Ivașcu, datorită căruia sunt actorul care sunt astăzi. Și țin să spun asta oriunde pot, pentru că nu știu cum altfel aș putea să îi mulțumesc pentru tot ajutorul.

Șerban Pavlu e ca un frate mai mare pentru mine, mi-a dat curaj și încredere când lucram la spectacolul „Platonov”, ne cunoaștem de doi ani și m-am bucurat enorm când am primit vestea că o să fac parte din brigada lui și că o să fiu coleg cu Ștefan Radu și Irina Artenii, pe care îi știam deja din facultate.

– Cum te înțelegi cu Șerban Pavlu? Ținând cont că tu faci parte din „Brigada lui Costoiu”.

– Pot să îndrăznesc să spun că suntem prieteni buni. Cum am mai spus, e ca un frate mai mare pentru mine. Faptul că am mai jucat împreună înainte a fost un bonus care mi-a făcut integrarea în brigadă mult mai lină. Practic, raportul pe care îl are Matei cu Costoiu este același pe care îl am și eu față de Șerban, am un respect enorm pentru profesionalismul și disciplina cu care lucrează, vreau să învăț cât pot de mult de la el. Și aș vrea, la un moment dat, să îi calc pe urme.

– Care e relația ta din serial cu Bebe Măcelaru? Cine este Matei, personajul tău, și cât de mult interacționează cu el?

– Bebe Măcelaru e unul din motivele pentru care s-a creat brigada noastră. Pentru Matei devine un scop, nu interacționează mai deloc cu Tătuțu’, dar îi urmărește fiecare mișcare. Posibil ca la un moment dat să se apropie puțin cam mult și asta să îl pună în pericol, dar las spectatorii să descopere pas cu pas desfășurarea acțiunii.

Matei este un pasionat de tehnologie, ca și mine de altfel. Nu a fost greu să intru în „pielea” personajului. Are o disciplină ieșită din comun, e foarte atent la detalii, nu îi scapă nimic, condiție fizică impecabilă și se pierde cu firea în preajma fetelor.

– Ce ar trebui să știe publicul larg despre personajul tău din „Tătuțu’”? Dar despre actorul Eduard Păuna?

– Mi-aș dori ca publicul larg să nu judece cartea după copertă. Poate că Matei pare puțin naiv și puștan, dar de fapt este un supraviețuitor care a trecut peste multe obstacole ca să ajungă omul care este.

Despre actorul Eduard Păuna și eu mai am multe de aflat și fac asta cu fiecare rol și fiecare întâlnire. Ca să îl citez pe domn profesor Ivașcu: „Eu sunt suma întâlnirilor mele”. Și acest proiect a adăugat o cărămidă importantă la ce sunt eu ca om și ca actor.

– Cum este să joci alături de actori foarte mari din România, precum George Mihăiță și Carmen Tănase?

– Este o onoare să fac parte din același proiect cu actori atât de buni, cu experiență atât de vastă. Din păcate, personajul meu nu interacționează atât de mult cu ei, dar simplul fapt că ne vedem pe set, la rulotă sau în pauza de masă mă încarcă cu energie. Ne-au primit în „familia” lor cu multă candoare și bucurie și a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit în anul 2024.

S-a uitat la „Clanul”

– Te uitasei la „Clanul”, cunoșteai povestea din serial?

– Da, m-am uitat la „Clanul” și mi-a plăcut foarte mult. Am mai reluat secvențele cu brigada lui Costoiu când am aflat că o să fac parte din prima lui brigadă, ca să înțeleg puțin dinamica din secția de poliție. Simt că m-a ajutat lucrul ăsta, cu toate că acțiunea din „Tătuțu’” se întâmplă cu douăzeci de ani înainte. Am înțeles chimia care s-a creat între ei ca echipă.

– Ai fi vrut să fii alt personaj din „Tătuțu’” sau chiar din „Clanul”?

– L-aș trăda pe Matei dacă aș spune că aș fi vrut să fiu un alt personaj. Îmi place foarte mult rolul, are mai multe valențe, e și contrapunct comic, dar are și momente serioase în care vezi de fapt ce se ascunde sub carapace. Pe viitor, dacă se ivește oportunitatea, aș vrea să joc și un personaj negativ, ca să văd cum e să fii de partea băieților răi.

– În ce alte spectacole sau producții te mai pot urmări cei de acasă?

– Cei de acasă mă pot vedea la Teatrul Bulandra, în spectacolul „Platonov”, regia Cristian Teodor Popescu, unde joc tot alături de Șerban Pavlu. Iar la final de martie o să aducem la public un spectacol minunat făcut după textul Seafarer, în regia lui George Lepădatu, unde am onoarea să împart scena, în sfârșit, cu domnul profesor Ivașcu, dar și cu alți colegi din serial, cum ar fi Bogdan Farcaș și Sergiu Costache.

