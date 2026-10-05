Un fost prezentator de televiziune din Uganda a ajuns pe tronul unui regat tradițional, după o dispută privind succesiunea izbucnită în urma morții fostului monarh.

Prințul Edward Rukidi Kijanangoma a fost încoronat rege al regatului Tooro, devenind al 13-lea monarh al poporului Batooro.

Edward Rukidi Kijanangoma i-a succedat vărului său, regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, care a devenit în 1995 cel mai tânăr monarh domnitor din lume, la vârsta de doar trei ani. Oyo a murit pe 27 august, la 34 de ani, în Statele Unite, unde urma un tratament pentru cancer.

Moartea sa a declanșat o dispută în familia regală, în condițiile în care mama fostului rege, regina-mamă Best Kemigisa, a susținut că acesta ar fi lăsat în urmă un fiu al cărui nume și identitate nu fuseseră făcute publice.

Pentru stabilirea succesorului, un comitet format din 21 de membri ai clanului conducător Babiito a analizat mai mulți prinți eligibili. În cele din urmă, membrii clanului l-au ales pe jurnalistul Edward Rukidi Kijanangoma, care lucrase anterior la Uganda Broadcasting Corporation, inclusiv ca prezentator de televiziune.

După alegere, acesta a primit numele regal Edward Rukidi Nyabongo. Ceremonia tradițională de întronizare a avut loc în orașul Fort Portal, capitala regatului Tooro, din vestul Ugandei. Ritualurile au inclus și sacrificarea unui taur, precum și stropirea cu sânge de găină, potrivit tradiției. Mii de oameni au urmărit ceremonia fie direct, fie la televizor.

Alegerea lui Edward Rukidi Nyabongo nu a fost însă lipsită de controverse. Regina-mamă Best Kemigisa susținuse că fostul rege Oyo avea un fiu de vârstă mică, despre care spunea că urma să fie prezentat la momentul potrivit. Afirmația a pus sub semnul întrebării succesiunea și legitimitatea deciziei clanului Babiito.

Identitatea presupusului fiu al lui Oyo nu a fost făcută publică. Pe rețelele sociale au apărut fotografii despre care s-a susținut că îl înfățișează pe „Baby Oyo”, însă existența copilului nu a fost confirmată public.

Criticii acestei afirmații au susținut că, dacă băiatul există, el ar fi trebuit prezentat bătrânilor regatului în timpul vieții tatălui său. Charles Kayondo Kamurasi, șeful clanului regal Babiito și cel care are rolul tradițional de a desemna succesorul, a declarat că membrii clanului nu știau despre existența vreunui copil.

„Copilul despre care se spune că există nu este cunoscut”, a afirmat Charles Kayondo Kamurasi pentru presa locală.

Încoronarea lui Edward Rukidi Nyabongo marchează, cel puțin din perspectiva clanului Babiito, încheierea disputei privind succesiunea. Uganda este în prezent o republică, condusă de un președinte ales, însă patru regate precoloniale au rămas importante ca simboluri ale identității și patrimoniului cultural. Acestea nu mai dețin putere politică.

Noul rege promite să fie o figură unificatoare

La ceremonia de încoronare a fost prezent și președintele Ugandei, Yoweri Museveni, care le-a cerut liderilor tradiționali să contribuie la promovarea limbilor locale.

Într-un scurt discurs susținut după încoronare, noul rege a promis că va încerca să fie o figură care să îi unească pe oameni. Înainte de a deveni monarh, Edward Rukidi Kijanangoma declara pentru publicația New Vision că moștenirea regală trebuie însoțită de responsabilitate și muncă.

„Moștenirea trebuie să fie însoțită de disciplină și muncă asiduă”, spunea el.

Noul monarh a explicat și modul în care familia sa l-a pregătit pentru eventualitatea de a ajunge la conducerea regatului. „Familia mea nu m-a lăsat niciodată să tratez descendența regală ca pe un drept. Mi-a fost prezentată ca o datorie pentru care trebuia să mă pregătesc”, a spus Edward Rukidi Nyabongo.

Un fotbalist a refuzat să preia tronul

În urmă cu aproximativ o lună, presa din străinătate nota că George Desmond Kamurasi, căpitanul unei echipe de fotbal din ligile inferioare din Marea Britanie, ar fi trebuit să ajungă rege în regatul din Uganda.

În vârstă de 36 de ani, George Desmond Kamurasi, care evoluează pe postul de portar, nu a vrut să renunțe la viața lui din Londra, astfel că a refuzat propunerea.