Vedeta din România care e studentă la 44 de ani. Ce sacrificii face pentru a putea învăța: „Leg totul de viață”

Recunoscută pentru implicarea totală în educația copiilor săi, îndrăgita realizatoare și prezentatoare TV a bifat o premieră: a fost prezentă la doar două festivități, spre deosebire de anii trecuți, când participa la trei. Schimbarea a venit dintr-un motiv fericit: fiul său cel mare este deja student și se află încă în plină sesiune de examene!

Vedeta, prezentă la festivitatea de premiere a copiilor ei

Atenția s-a îndreptat către fiica sa, Alesia, care a terminat anul cu o medie anuală impresionantă de 9,83, un rezultat de excepție care a făcut-o pe vedetă să radieze de fericire.

Nici celebra mămică nu s-a lăsat mai prejos și a reușit să seteze standarde greu de egalat pentru copiii săi. La 44 de ani, în paralel cu o carieră impresionantă în televiziune, producția propriului podcast, „Cu Ela la doctor”, și pregătirile pentru lansarea unei noi cărți în această toamnă, Ela Crăciun a terminat de curând propriile examene, fiind studentă în anul trei la Facultatea de Psihologie, unde a obținut note impresionante.

„Este complet diferit. La 20 de ani mergi la facultate pentru că «așa trebuie», pentru că e următorul pas firesc după liceu, pentru că ai în față o viață întreagă și încă nu știi foarte clar cine ești. La 44 de ani mergi cu totul altfel. Mergi cu un scop, cu o maturitate, cu o curiozitate mult mai profundă.

Acum nu mai învăț doar ca să iau un examen. Învăț ca să înțeleg oameni, reacții, emoții, relații, copii, părinți, chiar și pe mine. Și cred că asta schimbă complet experiența. Nu mai e despre note, deși normal că vreau să fac lucrurile bine, ci despre sens. Prima dată eram studentă cu timp, dar poate fără aceeași claritate. Acum am mai puțin timp, dar mult mai multă motivație”, a spus Ela Crăciun despre cum se simte viața de facultate la 44 de ani, comparativ cu prima experiență de studentă.

Ela Crăciun alături de Alesia, fiica eiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Pe lângă maturitatea emoțională, statutul de mamă-studentă aduce cu sine și o rigoare organizatorică extrem de strictă, pe care vedeta a învățat să o stăpânească impecabil în fiecare zi.

„S-a schimbat felul în care mă raportez la învățat. Acum nu mai învăț mecanic. Leg totul de viață, de copiii mei, de podcast, de poveștile oamenilor pe care îi întâlnesc, de experiențele prin care am trecut. S-a mai schimbat și disciplina.

Când ai trei copii, o casă, job, filmări, podcast, proiecte, nu mai ai luxul să spui: «Lasă, învăț eu mâine». Trebuie să te organizezi, să găsești ferestre mici de timp și să fii foarte eficientă. Și cred că s-a schimbat și curajul. La 44 de ani nu mai ai aceeași frică de «ce zice lumea». Îți dai voie să începi ceva nou, chiar dacă nu mai ai 20 de ani. Și asta e foarte eliberator”, a adăugat prezentatoarea TV.

Ela Crăciun este studentă la Psihologie

Cu toate acestea, echilibrul perfect dintre lumina reflectoarelor, examene și viața de familie vine la pachet cu mari provocări legate de gestionarea energiei și a stărilor interioare.

„Cea mai mare provocare este timpul. Să împarți ziua între copii, casă, muncă, filmări, social media, podcast, responsabilități și apoi să mai ai energie și pentru cursuri, examene, proiecte… A doua provocare este oboseala! La 20 de ani puteam să pierd nopți și să recuperez mai ușor. Acum corpul îți spune mai repede când ai tras prea mult de tine.

Și mai este o provocare emoțională: vinovăția! Uneori te întrebi dacă nu cumva iei timp de la copii, de la familie, de la lucrurile urgente… Dar apoi îți dai seama că le arăți copiilor ceva foarte important: că învățarea nu se termină niciodată și că mama lor are voie să crească, nu doar să aibă grijă de toți ceilalți”, a concluzionat cu sinceritate Ela Crăciun.

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