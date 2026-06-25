Angajatorii sunt disperați

Sezonul estival a adus o criză profundă pe litoralul românesc, dar nu din cauza lipsei de turiști, ci a deficitului disperat de forță de muncă. Patronii de hoteluri și restaurante de la Marea Neagră au fost obligați să ridice mizele financiare pentru a-și salva afacerile.

Cu toate acestea, deși un bucătar experimentat poate câștiga în prezent mai bine decât un manager din Capitală, posturile rămân descoperite, iar presiunea pe echipele actuale este uriașă.

Angajatorii au declarat pentru Observator News că trăiesc un adevărat coșmar logistic, fiind nevoiți să cheme în mod constant oameni de pe alte ture pentru a acoperi golurile lăsate de cei care își dau demisia de pe o zi pe alta.

Pentru a atrage personal din restul țării, pachetele salariale oferite în stațiunile de pe litoral au crescut spectaculos, fiind adesea însoțite de facilități precum cazare gratuită și mese incluse.

Pentru bucătari, salariile pornesc de la 7.000 de lei net pentru cei la început de drum, variază între 12.000 și 15.000 de lei net pentru cei experimentați sau pentru șefii de linie și pot depăși această sumă în locațiile de lux din Mamaia sau Vama Veche.

Veniturile lunare se situează între 4.500 și 5.000 de lei net pentru cameriste, o sumă peste media națională pentru această calificare. În plus, hotelierii le asigură femeilor venite din provincie cazare și masă pe toată durata verii.

„Ritmul este infernal în iulie și august. Oamenii vin, văd volumul uriaș de muncă și volumul de clienți, iar a doua zi ne trezim cu demisia pe masă. Suntem grupați la limită, iar când cineva pleacă, suntem obligați să îi chemăm pe ceilalți din zilele lor libere, ceea ce creează și mai multă epuizare și frustrare,” a povestit un manager.

De ce fug românii de joburile de pe litoral?

În ciuda sumelor mari de pe fluturașul de salariu, specialiștii în recrutare identifică câteva motive clare pentru care tinerii și profesioniștii evită aceste locuri de muncă:

Caracterul sezonier strict: Munca durează doar 2-3 luni pe an. Mulți profesioniști preferă contracte stabile pe tot parcursul anului în orașele mari, evitând deranjul unei relocări temporare la mare pentru o perioadă atât de scurtă. Lipsa acută de calificare: Cererea pe piața restaurantelor a explodat, însă școlile de profil livrează din ce în ce mai puțini bucătari calificați. Presiunea psihică și fizică: Munca în bucătăriile de pe litoral se desfășoară într-un ritm alert, la temperaturi ridicate și cu o responsabilitate uriașă privind siguranța alimentară și rapiditatea serviciului.