Elena Băsescu are trei copii, din două relații diferite. Cu Bogdan Ionescu (Syda) are un băiețel și o fetiță, Traian Junior, în vârstă de 6 ani, și Sofia Anais, de 7 ani și jumătate. De asemenea, din relația cu Cătălin Tomată o are pe mezina Anastasia, care pe 4 iunie va împlini 3 anișori.

Cu ocazia Paștelui, fiica fostului președinte a apărut alături de micuții ei. Elena Băsescu și-a dus copiii la slujba de Înviere la o biserică din București. Mămica a fost foarte atentă la ținute, la detalii, ea a purtat o ținută neagră, dar cele care s-au făcut remarcate au fost fetițele ei, dar nici băiețelul nu s-a lăsat mai prejos.

Toți trei au purtat bluze albe, pantaloni negri, pelerine crem și în picioare au avut pantofi sport albi. Elena Băsescu a postat imaginile pe rețelele de socializare și a transmis celor care o urmăresc un mesaj scurt. „Hristos a înviat!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Elena Băsescu a împlinit recent 41 de ani. Cum a sărbătorit fiica fostului președinte

Elena Băsescu a împlinit pe 25 aprilie 41 de ani, iar cu această ocazie, aceasta a postat pe contul de socializare imagini cu cele mai importante persoane din viața ei.

Fiica fostului președinte al României le-a arătat fanilor cum a fost surprinsă de cei trei copii ai săi, Traian, Sofia și Anastasia.

