Acest lucru a îndemnat-o pe Elena sa dea importanță celor mai apreciate melodii de către public, astfel încât a filmat deja doua videoclipuri, iar in viitorul apropiat vor urma și altele. Primele doua au fost realizate în orașul Cappadocia, un vis împlinit pentru artista.

“Am tot văzut poze de-a lungul timpului din Cappadocia și am fost fascinată de peisaje, culori, haine. Ma uitam în poze și deja mă vedeam în mijlocul evenimentelor, îmbrăcată în ținuta vișinie și cu acel accesoriu pe cap…..Și da, a fost de-ajuns să visez și uite că astăzi va prezint realitatea suprinsa în videoclip. Am avut parte de o super echipă, mică dar cu multă putere de muncă, mai ales că eram înconjurați de privelisti rupte din basme și un vibe care te ținea mereu proaspăt și cu zâmbetul pe buze , deși in trei zile am dormit adunat maxim 10 ore . Alături de mine au fost și doi din membrii familiei, binețnțeles sotul meu care de 14 ani ma însoțeste peste tot și sora mea, care este sufletul și amuzamentul oricărei depalasari. Sper sa vă încânte noul videoclip iar piesa “Gura ta” sa nu va lase să stați jos nicio secunda” , a spus Elena.

