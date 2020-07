Elena Ionescu a dezvăluit motivul care a dus la divorțul de soțul ei. “Erau mai multe derapaje de ceva timp”

Dacă un timp a refuzat să dezvăluie motivele care au dus la despărțire, după doar un an de căsnicie, iată că interpreta a făcut declarații neașteptate.

Se pare că motivul care a dus la divorț a fost infidelitatea. „El alege ce este mai bine pentru el. Să fie sănătos. Pentru mine este importantă cariera şi fiecare trece cum poate peste un divorţ”, a spus Elena.

Întrebată despre derapajul pe care susține că fostul soț l-a avut, artista a declarat.

„Da, şi-a asumat, dar din punctul meu de vedere erau mai multe derapaje de ceva timp, dar a fost nevoie să îmi confirm eu mie că nu e ceea ce trebuie. Dar a fost mai bine că totul s-a petrecut repede şi radical decât să fie mai târziu şi mult mai greu!”, a mai spus Elena Ionescu, potrivit VIVA!

Elena Ionescu a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a câștigat competiția Survivor România.

„Sunt o femeie bătăioasă, nu neapărat fizic, cât mai ales psihic. Am fost «testată» de multe ori în viață și am ajuns la concluzia că trebuie să lupți cu demnitate și cu corectitudine. Dumnezeu nu te va lăsa când vei merge drept pe drumul tău.

Simt că am fost o luptătoare din momentul în care am rămas singură, cu copilul meu, dar și când am ales să merg la Survivor pentru a-i oferi lui o viață mai bună”, a mai spus ea recent.

