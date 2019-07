De ceva timp, Elena merge la sală şi trage de fiare, pentru a reveni la forma iniţială.

„Nu dorm în sală, dar fac destul de mult sport. Am grijă ce mănânc. Am dat vreo 5 kg după ce am născut şi alte 9 kg. Le-am dat repede după ce am făcut foarte mult sport. M-a ajutat şi bărbatul care este nutriţionist. La două săptămâni, am fost la sală, chiar dacă am făcut cezariană.” a declarat Elena Ionescu la Antena Stars.

Citește și

Zbuciumul unei familii ai cărei copii au crescut între Spania și România: „M-am transformat într-o mamă fără trăsături pe chip”

Citește mai multe despre Elena Ionescu pe Libertatea.