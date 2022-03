Invitată în emisiunea „Teo Show”, Elena Ionescu a vorbit despre operația estetică pe care a făcut-o. Artista spune că înainte nici nu voia să audă de așa ceva, însă acum și-a schimbat complet părerea. Ea a ales să facă această intervenție, pentru că a slăbit foarte mult și nu voia să aibă un bust prea mic. Elena Ionescu nu regretă nicio secundă decizia pe care a luat-o.

„M-am și vopsit! Am zis să fac o schimbare de început de an! Am renunțat după cincisprezece ani de negru în păr! Eu care eram adepta naturaleței am spus nu! Am stat și am pistonat și am tatonat terenul și am ajuns la cabinet și urmăream efectiv clientele să văd cum arată, pentru că una e când vezi niște poze și altă e când vezi rezultatul în față! Și când vedeam ce minunății scotea, am zis nu! Trebuie să fac ceva! Să fac o schimbare cu totul! Cred eu că prinde bine oricărei femei peste 30 de ani, pentru că așa e normal să mai avem grijă și de noi! Slăbisem foarte mult și încă slăbesc și am zis să nu mai pierd de unde nu vreau să pierd și așa am ajuns la această decizie pe care nu o regret!”, a spus Elena Ionescu la Kanal D.

În acest an, cântăreața a simțit nevoia să își facă mai multe schimbări. După ce a apelat la medicul estetician, ea a mers și la salonul de înfrumusețare, unde a făcut o schimbare de look. Elena Ionescu a renunțat la brunet și s-a vopsit șatenă. După 15 ani în care a avut părul negru, vedeta este foarte fericită cu schimbarea pe care și-a făcut-o.

„Am o săptămână de când m-am operat. Când auzeam alte fete că nu se pot mișca, nu pot să se ridice din pat… nu există! Eu nu am avut nicio durere. Tatăl meu mi-a luat medicamente, dar eu nu am luat pentru că nu am avut dureri”, a spus artista. Elena Ionescu mărturisește că nu avut deloc dureri și se simte foarte bine după operație. În primele două luni, artista va trebui să poarte o bustieră specială timp de două luni.

