De Livia Lixandru,

Luni, în tabăra Faimoșilor a fost agitație, după ce Elena a căzut pur și simplu din picioare, fără ca înainte să fi acuzat vreun disconfort.

Totul s-a petrecut brusc, luându-i pe ceilalți concurenți prin surprindere. Aceștia s-au repliat însă repede și s-au grăbit să-i dea Elenei primul ajutor.

Imediat a fost chemată salvarea, iar artista a fost transportată de urgență la spital. Dat fiind că și-a revenit la scurt timp, Elena a reușit chiar să participe la următoarea porobă, chiar dacă epuizarea i-a venit de hac.

„Nu știu ce mi s-a întâmplat. Am simțit o durere, apoi mi s-a pus alb în fața ochilor, m-am trezit după nu știu câte minute. Important e că am fost bine, am ajuns apoi la Urgență și acum totul e în regulă”, a declarat artista, recunoscând că nu-și amintește nimic din ce i s-a întâmplat, scrie revista VIVA!

Elena Ionescu și Grațiela Duban, la cuțite la Survivor

Tensiunile dintre Elena Ionescu și Grațiela Duban au escaladat, cele două ajungând să urle una la alta din cauza tensiunilor.

Prima care a cedat presiunii a fost Grațiela, în timp ce Elena este pusă la zid de către colegii ei din echipa faimoșilor. După ce Elena și-a acuzat colega că joacă teatru, Grațiela a izbucnit în plâns:

„Să nu mai zică despre mine că sunt mincinoasă!’, a spus Grațiela, cu lacrimi în ochi.

