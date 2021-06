Elena Marin, în pericol de eliminare la „Survivor România”. „Îmi este frică”

Faimoșii au pierdut în fața Războinicilor al doilea joc de imunitate de săptămâna aceasta de la „Survivor România”, așa că au fost nevoiți să facă o nominalizare.

Trei au mai rămas în competiție, iar Zanni și Sebastian Chitoșcă și-au îndreptat voturile către dansatoarea Elena Marin. Ea se teme de o posibilă eliminare.

„Mă așteptam, era previzibil. Am fost agitată toată săptămâna, probabil voi trăi sentimente pe care nu le-am mai trăit până acum, pentru că îmi este frică. Cred că cel mai frică îmi e de când am fost nominalizată în această competiție. Am mai rămas trei, publicul e cel care decide și facă-se voia Domnului”, a spus Elena Marin la Kanal D conform wowbiz.ro.

Și primul joc de imunitate al săptămânii a fost pierdut de Faimoși, iar Sebastian Chitoșcă riscă eliminarea de la „Survivor România”.

„Despre consiliul de eliminare sunt convins că am șanse să plec din această competiție. Nu am ieșit niciodată favorit, nu am convingerea că publicul mă va vota, dar le mulțumesc. Sper să vadă educația mea sportivă și am încercat să dau un exemplu pozitiv.

Mai sunt și părțile de conflicte, dar un om care le strânge în suflet se îmbolnăvește și se duce acasă cu sechele. Eu de aici o să rămân cu amintiri frumoase dacă o să plec, dar în același timp o să-mi amintesc și de un exemplu negativ, Elena Marin, care vrea să câștige concursul cu falsitate.”, a declarat concurentul.

