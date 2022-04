„Celălalt reality-show a fost ca să fiu luată în seamă aici, pentru că eu am mai încercat să merg la «Survivor», dar nu am trecut mai departe și am crezut că se datorează faptului că sunt foarte mică și foarte slabă.

Și atunci a trebuit să fac ceva, să vadă oamenii că nu contează cum arăți și că ambiția și determinarea chiar contează, așa că am participat la celălalt reality-show, în care am ajuns și în finală. Eu, de fapt, mi-am dorit aici la «Survivor» cel mai mult. Da, am folosit «Chefi la cuțite» ca să ajung aici!”, a spus Elena Matei pentru Cancan.

„Sincer, mi-ar plăcea să câștige un «Războinic». Eu chiar vreau să fie Alex Delea. Pentru mine, el e «Survivor». E un pachet complet, nu doar sportiv 100%. Contează mai multe lucruri și mi se pare că el le are pe toate!

Cel mai OK de la «Faimoși» mi se pare TJ Miles, cel care nu mi-a ajuns deloc la inimă a fost Rengle. Eu pe Rengle l-am urmărit, îmi plăcea de el, ceea ce prezenta în online, dar în momentul în care l-am cunoscut acolo, am cunoscut alt om.

Lucrurile pe care le făcea și cum vorbea cu noi, de parcă noi suntem nimic în viața asta, de parcă noi nu contăm, noi nu existăm. Mie nu îmi place chestia asta, vreau ca toți oamenii să fie tratați la fel. Toți avem drepturi egale și suntem oameni toți!”, a spus „Războinica” Elena Matei.

