Chiar pe data de 25 decembrie, fiul cunoscutului „Rege al Fotbalului Românesc” Gheorghe Hagi, a celebrat o nouă etapă în viața sa, căsătorindu-se civil cu aleasa inimii sale, frumoasa Elena Tănase. Petrecerea grandioasă a avut loc la unul dintre cele mai exclusiviste localuri din nordul Capitalei, unde peste 400 de invitați s-au adunat pentru a sărbători evenimentul cu fast și eleganță.

Elena Tănase, proaspăta soție a lui Ianis Hagi, a strălucit în ziua cea mare. La cununia civilă, tânăra a ales să îmbrace o rochie lungă, de culoare roșie, din colecția Marchesa, evaluată la peste 8.000 de dolari (aproximativ 7.300 de euro).

Mai târziu, Elena și-a schimbat ținuta, impresionând cu o altă rochie spectaculoasă, strălucitoare, în nuanțe de auriu și roșu-coral, accesorizată cu un șal din pene. A doua rochie, o creație semnată de celebrul designer Elie Saab pentru colecția de primăvară 2023, a atras toate privirile și a avut un preț de 18.800 de dolari, echivalentul a aproximativ 17.000 de euro, potrivit click.ro.

Ianis Hagi nu s-a lăsat mai prejos și a impresionat cu eleganța sa. La pantalonii negri, acesta a asortat un sacou din catifea bordo, un costum care, potrivit zvonurilor, ar fi atins suma de 3.000 de euro. Tema petrecerii a fost aleasă în nuanțe de roșu, iar localul a fost transformat într-un decor desprins din povești, cu covorul, florile de pe mese și aranjamentele florale, toate în tonuri de roșu.

Nici socrii nu au fost mai prejos în ceea ce privește eleganța. Aceștia au strălucit în ținute super elegante și foarte scumpe, contribuind la atmosfera de poveste a acestei nunți de excepție. Petrecerea, desfășurată într-un cadru select și rafinat, a devenit astfel un moment de neuitat pentru toți cei prezenți, marcând începutul unei noi etape în viața cuplului proaspăt căsătorit.

Evenimentul a avut loc într-un local din nordul Capitalei, unde cei doi îndrăgostiți au organizat o petrecere grandioasă, la care au participat aproximativ 400 de invitați. Printre aceștia s-au numărat membrii familiilor celor doi îndrăgostiți și personalități importante din sportul românesc, precum părinții Simonei Halep, Gică Popescu, Gigi Becali și Gabi Balint.

Invitații au început să își facă prezența de la ora 15.00, iar Pindu, o formație de muzică machedonească, a întreținut atmosfera.

Ianis Hagi a cerut-o în căsătorie pe Elena într-un cadru romantic la Paris, iar acum, la jumătate de an de la momentul logodnei, cei doi au decis să oficializeze relația lor.

„Ne dorim să avem copii sănătoși”

„Vă mulțumim frumos că ați venit aici în ziua de Crăciun. Înseamnă foarte mult pentru noi. Suntem fericiți și norocoși. Am ajuns în ziua de 25 decembrie, ziua de Crăciun, să ne facem cununia civilă. Este un moment unic pentru ambele familii. Ne-au susținut necondiționat încă din prima zi. Le mulțumim și suntem foarte bucuroși și fericiți. Ne dorim să avem copii sănătoși. Până atunci încercăm să ne bucurăm de această seară și toate se vor întâmpla pas cu pas, așa cum s-a întâmplat până acum”, a spus Ianis Hagi pentru CANCAN.RO.

Și a continuat: „Este un an pe care nu-l voi uita niciodată. A fost un an în care mi-am revenit după accidentarea de un an, primul meu meci după un an de chin. În a doua parte a anului au venit momentele frumoase. Calificarea cu echipa națională, dar cununia civilă este ceva unic, ceva ce mi-am dorit de mic copil. Mi-am dorit să-mi găsesc jumătatea și mi-am găsit-o. Acum am două familii care ne-au susținut necondiționat de la început. Ne iubim, ne apreciem, ne respectăm, asta este cel mai important. Este un an extraordinar pentru amândoi”.

„Sunt foarte bucuroasă, sunt foarte emoționată. Am ajuns în acest moment important alături de jumătatea mea. Sperăm să avem o primă zi de Crăciun foarte frumoasă”, a fost reacția Elenei Tănase, după cununie, potrivit Iamsport.

Meniul de la cununia civilă a lui Ianis Hagi

Meniul ales pentru petrecere a fost un adevărat festin tradițional românesc, oferind invitaților o gamă variată de preparate delicioase. Printre acestea s-au numărat pastrama de curcan, brânzeturi, pastrama de porc, cârnați cruzi uscați, piept de pui afumat, tobă de casă, lebăr, jumări servite cu sare și muștar, carne la garniță, chifteluțe din carne de porc, chifteluțe din carne de vită, ruladă de porc și un platou generos de crudități.

FOTO: Facebook,

