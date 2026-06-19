Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, iubește din nou: „Știu ce vreau și am ales”

La scurt timp după divorț, Elena Vîșcu a părăsit România și s-a mutat în Republica Moldova, la Chișinău, în casa părintească, pentru a lăsa în urmă agitația din București. Însă ea vine destul de des în România.

Și în această perioadă fosta soție a lui CRBL se află în capitala țării noastre și chiar a participat recent la un eveniment. Acolo, ea a fost întrebată de jurnaliști ce mai face și cum este viața ei în această perioadă.

„Vara a început, sunt foarte bine și fericită, pentru că pot să respir acum. Alessia a terminat cu examenele, muncesc, am mulți miri, îi pregătesc pentru nuntă, îi învăț dansul mirilor. Mă întrețin prin dans și mișcare, cred că asta m-a ținut toată viața în putere și cu un tonus de invidiat. Sunt foarte atentă la ce mănânc, dar mai și poftesc la tot felul de dulciuri, înghețată… Ciocolata neagră e preferată mea!

Alessia are vacanță, abia ce am ajuns în București. A terminat cu examenele. A terminat clasa a X-a, dar ea este în sistemul britanic, anul acesta a avut cele mai importante examene și a fost destul de greu. Are mai multe opțiuni pe viitor, dar așteptăm rezultatele examenelor și o să vedem ce facem mai departe. Nu am stabilit ce o să facem în vacanță, am destui miri de pregătit și un program mai haotic, e sezonul nunților, o să vedem unde fugim mai încolo”, a spus Elena Vîșcu pentru Click.

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Recunoscută ca o dansatoare foarte bună, fosta parteneră de viață a lui CRBL a dezvăluit și că are un nou iubit, însă nu a vrut să ofere prea multe detalii despre acesta.

„Eu sunt bine, e cineva în viața mea, dar nu vreau să vorbesc. Când o să simt că este momentul să fiu deschisă și să povestesc, o să vorbesc despre asta. Eu o să mă aleg pe mine, știu ce vreau și am ales să mă pun pe primul loc. După o relație lungă sunt sigură că e necesar să îți dai timp să te vindeci. Echilibrul, liniștea și starea pe care o am acum mă fac liniștită și fericită”, a mai afirmat Elena Vîșcu pentru sursa citată.

Fosta soție a lui CRBL a vorbit pentru prima dată despre relația ei la finalul anului trecut, însă nici atunci nu a dat informații mai multe.