De Denisa Macovei,

Ellie White speră ca în viitorul apropiat să ajungă în Rusia, însă nu neapărat pentru a-și cumpăra diamante și blănuri, ci pentru a le cânta rușilor. De curând a început o colaborare cu niște DJ cunoscuți din Moscova și crede că asta îi sporește șansele de a cuceri piața muzicală de acolo.

„Am deja câteva piese la care am lucrat cu Radu Boldea. Săptămâna viitoare voi merge în studio, unde voi mai lucra câteva piese, iar în câteva săptămâni, urmează să fie lansat un single la care am lucrat cu niște DJ din Rusia”, ne-a povestit Ellie, completând că a ajuns la această colaborare datorită soțului ei: „Trebuie să recunosc că pe DJ-ii ruși i-am găsit prin Doru (n.r. – soțul ei), care de câțiva ani aduce DJ internaționali pe la toate festivalurile mari din țară, așa că are conexiune directă cu ei. Într-o zi, le-a spus că are o «voce», dacă vor să o asculte. Lor chiar le-a plăcut și au zis OK. Mi-au trimis o orchestrație, am făcut o linie melodică, versuri, lor le-a plăcut și asta a fost”.

Doru Tinca nu este specialist în muzică, însă lucrând atât de mulți ani în această industrie, și-a format urechea muzicală și simte atunci când o piesă poate avea sau nu potențial. De aceea, Ellie apelează la gusturile lui atunci când nu se simte foarte încrezătoare într-un produs lansat de ea: „Doru este cel mai mare critic al meu, dar nu se bagă peste producție, că nu se pricepe. Mi-a zis că el poate să-mi zică dacă îi place sau nu, ceea ce este bine. Măcar am o părere semicorectă, să zic așa”.

