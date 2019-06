– Elvira, în viața privată, trăiești o poveste de dragoste ca în filme, încă din adolescență. Care e cea mai prețioasă amintire legată de jumătatea ta?

– Nu e deloc o poveste de film, n-a avut nimic spectaculos! Fiind din orașe diferite, am petrecut multe ore în tren și pe peron, e adevărat. Dar verile stăteam cel puțin o lună în Vamă. A fost o perioadă foarte frumoasă a vieții noastre comune. Mai târziu, nașterea băieților ne-a emoționat mai presus de orice.

– Aveți 20 de ani de căsnicie. Care crezi că e secretul longevității voastre?

– Cred că umorul și înțelepciunea ne-au salvat de multe ori. Au existat și cumpene, și tristeți, și pierderi, dar ne-am dorit să rămânem împreună, să ne bucurăm de tot ce-avem.

– Cum ești ca mamă de băieți, mai ales că sunt deja adolescenți?

– Mi-am dorit foarte tare să fiu binecuvântată cu copii! N-am fost curioasă să știu sexul lor înainte de naștere, am vrut să nasc natural, să alăptez. Am doi băieți buni, drăgăstoși, inteligenți, amuzanți, generoși. Cel mic, Filip, are 11 ani, este extrovertit și extrem de tandru, spre bucuria noastră, iar Luca are 16 ani, face voluntariat, mult sport, muncește în timpul vacanței.

– Din afară, actoria pare o meserie frumoasă, dar grea. După atâția ani de experiență, dacă ar fi să o iei de la capăt, te-ai mai face actriță?

– Sunt tentată să răspund că tot așa mi-aș dori să exist profesional. Pe mine, această îndeletnicire m-a salvat de multe ori, m-a ajutat să mă cunosc, să mă aflu, ceea ce nu e puțin lucru!

– Care a fost cea mai mare provocare pe care ți-a oferit-o această meserie?

– Contează doar cele care vor veni și sper să nu fie puține la număr!

– Au existat roluri de suflet, dar la care nu ai ajuns?

– Sigur au fost, dar vremea întâlnirii noastre a trecut. De pildă, am fost extrem de tulburată de povestea de iubire din ”Prins”, a lui Petru Popescu. Dar chiar dacă s-ar fi ecranizat, eu n-aș fi fost la vârsta potrivită personajului principal feminin.

Elvira Deatcu a fost cooptată în distribuția serialului „Vlad”

– Din toamna revii pe micul ecran la PRO TV, în serialul ”Vlad”. Cum ai primit propunerea, ce te-a atras la personajul Delia?

– Eu am dat probă pentru acest serial vreo două luni, au fost câteva întâlniri cu regizorul, cu alți actori. M-am bucurat, bineînțeles, când am aflat că au hotărât să meargă mai departe cu mine. Delia e un personaj complex, puternic și… surprinzător.

– Cum este pe platourile de filmare ale serialului ”Vlad”? Cât de repede te-ai integrat în echipă?

– Am fost primită cu brațele deschise, la propriu și la figurat! M-am reîntâlnit cu oameni dragi, talentați și profesioniști, cu care am mai colaborat, și-am cunoscut alții, cu care îmi doream să lucrez. Mă simt protejată și prețuită și sunt recunoscătoare întregii echipe pentru asta!

– Ce planuri de vacanță ai pentru această vară, unde vei pleca în concediu?

– Am reușit să mergem la Londra în vacanța de primăvară a copiilor, iar peste vară vom ajunge într-un mic sat grecesc.

– Ai o siluetă impecabilă, la 47 de ani. Care este secretul?

– Mulțumesc, dar nu e o siluetă impecabilă, pentru că îmi plac dulciurile, din păcate. Le-am redus prezența în meniul zilnic, dar nu mă pot despărți definitiv de ele! Am perioade lungi în care fac sport și merg mult pe jos.

