Deși păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, ruptura dintre Enzo de la „Chefi la cuțite” și Antonia s-a produs după doar șase luni de relație.

Vincenzo Aiello a mărturisit într-un interviu că a cunoscut-o pe Andreea Ștefănescu pe platourile de filmare de la „Chefi la cuțite”, iar din acel moment au început o relație de prietenie, care ulterior s-a transformat într-o poveste de dragoste.

O poveste scurtă de iubire, pentru că Enzo și fosta soție a lui Andrei Ștefănescu s-au despărțit după jumătate de an de relație. Fostul concurent de la emisiunea culinară de la Antena 1 a dezvăluit care au fost motivele pentru care totul s-a terminat între ei. „Bad timing-ul a fost principalul motiv, cred, adică persoanele potrivite la momentul nepotrivit – mai precis ne-am dorit lucruri diferite, la intensități diferite”, a declarat Enzo pentru CANCAN.

Acesta spune că relația a fost una frumoasă „cu o femeie specială, presărată cu fluctuații din partea amândurora, cum este și normal în 2021”. Enzo susține că Antonia a trecut peste divorțul de Andrei Ștefănescu, pentru că altfel nu ar mai fi început o relație cu el.

Cât despre o împăcare, fostul concurent de la „Chefi la cuțite” spune că nu are de unde să știe ce îi rezervă viitorul. „Doar Divinitatea știe, deși este nevoie de energie investită bilateral pentru ca lucrurile să funcționeze. But never say never!”, a mai declarat acesta pentru sursa mai sus-menționată.

În ce relații au rămas Antonia și Enzo după despărțire

Vincenzo Aiello și fosta soție a lui Andrei Ștefănescu nu s-au despărțit cu scandal, ci au păstrat o relație civilizată în continuare. El declară că o va susține în continuare pe Antonia, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

„Momentan sunt într-o relație cu viața profesională, dată fiind situația mondială actuală, încerc să găsesc tot felul de soluții pentru a putea oferi de lucru colegilor mei care își doresc să muncească într-o industrie puternic afectată. Am încercat să o introduc și pe Antonia în lumea în care eu trăiesc de atâta timp, acum suntem prieteni, colegi și în continuare o respect și îi sunt alături, ca în prima zi când ne-am cunoscut”, a declarat Enzo.

