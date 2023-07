În fiecare zi de la 15.00, de luni până vineri, Cătălin Măruță le aduce telespectatorilor două ore pline de energie și distracție. Recent, Andreea Raicu a fost invitată în emisiunea de la PRO TV, iar acolo a întâlnit-o și pe Eva, fiica prezentatorului. Fetița și-a însoțit tatăl mai multe zile la rând la muncă, astfel că a făcut deliciul publicului cu replicile sale.

Andreea Raicu a fost la „Roata provocărilor” și a fost nevoită să primească mai multe provocări, iar dacă refuza trebuia să bea un shot de lămâie. Vedeta a greșit de mai multe ori la una dintre provocări, iar Eva Măruță a observat și a dat-o de gol.

„Ai greșit de două ori!”, a spus Eva.

„Scuză-mă, tu cu cine ții? Cu fetele sau cu băieții? Trebuie să înveți să ții cu femeile, cu fetele!”, a spus surprinsă Andreea Raicu.

„Trebuie să fim corecți! Ai greșit de două ori, bei de două ori”, i-a răspuns fiica lui Cătălin Măruță.

„Măi, dar tu ești dictatoare aici”, a fost replica Andreei.

Eva, replică pentru Cătălin Măruță în direct, la PRO TV

Și în ediția în care Cristina Spătar a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, Eva a fost prezentă în platou. Fetița i-a dat o replică neașteptată tatălui ei.

„Este colega mea de coprezentare, fură meserie și mâine-poimâine vine ea singură la emisiune, ca să mă pot duce și eu la băi”, a spus Cătălin Măruță despre fiica sa, Eva Măruță.

În timp ce prezentatorul vorbea cu Cristina Spătar despre nunta acesteia cu Vicențiu Mocanu, Cătălin i-a spus Evei: „Ce crezi? Pe 14 februarie i-a făcut iubitul ei, actualul soț, cadou o mașină, de Ziua Îndrăgostiților”.

Fiica vedetei de la PRO TV a venit imediat cu o idee. „Ar trebui și tu să îi faci asta mamei”, a fost replica Evei Măruță. „Mai bine nu te întrebam”, a reacționat Cătălin Măruță, potrivit unica.ro.

Detalii mai puțin știute din viața Andreei Raicu

Andreea Raicu, în vârstă de 45 de ani, a scos la iveală amănunte mai puțin știute din viața ei. Fosta prezentatoare TV a recunoscut că a dus o viață grea și s-a luptat cu depresia, pe care în cele din urmă a învins-o.

„Eu am o anduranță foarte mare pentru că am fost crescută cu ideea că tu poți, ești în stare, dacă nu poți, ești o incapabilă și o să râdă toată lumea de tine, drept pentru care am câștigat, am căpătat o anduranță fantastică la absolut orice. La oboseală, la stres, la absolut orice”, a spus Andreea Raicu în podcastul „Fain&Simplu”.

Și a continuat: „Am ținut și la schimbare, și la lucrurile cu care nu eram confortabilă și viața a venit și a zis «Nu e nicio problemă, o rezolv». Nicio problemă, pot! Până când m-a doborât. Începi să-ți pui întrebări, dacă ești o persoană introspectă, dacă ai curiozitate și vrei să ieși de acolo, ai așa un drive de a merge mai departe, ceea ce cred că noi toți îl avem, doar că, probabil, circumstanțele în care suntem nu ne ajută foarte tare. Am avut acest drive să înțeleg de ce Dumnezeului am tot ce societatea asta îți spune că ai tot ce ai nevoie ca să fii fericit și eu eram complet nefericită. Nu numai că eram nefericită, eram distrusă. Am început să întreb și să caut și în momentul în care începi să cauți (rezolvări, n.r.), bineînțeles că găsești”.

