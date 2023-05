EXCLUSIV. Juliette Binoche, marea actriță care are 60 de filme la 59 de ani, interviu mâine, pentru cititorii ziarului Libertatea, de la Cannes: De ce și-a tuns părul precum femeile iraniene?

Binoche e ultraprofesionistă și în interviuri. Răspunde la toate întrebările, chiar și celor incomode, când zâmbetul ei devine și mai larg.

E cazul întrebărilor despre Benoît Magimel (cu care a avut o relație între 1998 și 2003, și cu care are un copil), și, mai ales, cazul întrebărilor despre vârstă (pe care nu le-am pus eu, am fost cinci jurnaliști în grup).

– Nu vă enervați când citiți în presă: „Juliette Binoche, care are cu 10 ani mai mult ca Benoît Magimel”?

– Ba da, sigur că mă enervează.

Juliette Binoche și French actor Benoit Magimel, la festivalul de film de la Cannes. Foto: Hepta

– Vă gândiți uneori că anul viitor împliniți 60 de ani?

– Iau fiecare zi așa cum vine. Unele sunt mai bune, altele mai proaste. Fac filmele pe care am poftă să le fac și țin la proiectele mele, așa că nu apuc să mă gândesc la vârstă. Tot ce contează e să fiu creativă. Nu mă gândesc decât la prezent. Dintotdeauna au existat oameni invidioși, care te judecă și care se leagă de orice – mereu a fost așa.

– Cum vă protejați de această tendință pe care oamenii o au de a pune etichete și de a judeca?

– Mă protejez neprotejându-mă. Nu trebuie să-ți pese. Nu citesc cronicile. Tot ce mi s-a spus aici la Cannes este că au fost cronici mai mult negative din partea criticilor francezi, pe când criticilor străini filmul le-a plăcut foarte mult. Dar, cum o s-o joc în două săptămâni și jumătate pe Penelopa (alături de Ralph Fiennes în „The Return”, de Uberto Pasolini), sunt deja în pielea ei. O să am în curând o lectură la Budapesta, așa că pentru mine e important acum să fiu creativă și complet implicată în ce fac.

– Când v-ați tăiat părul pentru femeile iraniene a fost inițiativa dumneavoastră?

– Nu, a fost ideea lui Julie Gayet. M-a chemat și am acceptat imediat pentru că voiam și eu să fac asta, dar nu doream să fiu doar eu. Iar când după câteva zile mi-a spus că a vorbit cu mai multă lume, am spus da. Am fost dezamăgită însă că n-au fost și bărbați care să se tundă.

Alături de curajul femeilor iraniene

Marion Cotillard și Juliette Binoche au fost printre actrițele din Franța care, în octombrie 2022, au răspuns chemării de a se solidariza cu femeile din Iran, supuse unei peresecuții îndelungate după ce s-au revoltat împotriva regimului autocratic de la Teheran.

Mișcarea de protest a început în toamna anului trecut, după ce mai multe femei au murit, ucise de regimul iranian, inițial în violențe conduse de forțele de ordine, pentru că victimele nu purtau hijabul, vălul impus de religie, iar apoi în represiunile care au urmat demonstrațiilor din toată țara.

Cum i se pare lui Juliette Binoche lumea de astăzi, ce crede despre noul său film, o altă incursiune gastronomică în care joacă, după celebrul „Chocolat” și cum privește istoria, totul în interviul exclusiv pentru România, de mâine, duminică, 28 mai, din Libertatea.

Foto: Captura twitter.com/binochedaily

Playtech.ro Gafa uriaşă făcută de Carmen Iohannis în timpul grevei profesorilor! A înfuriat pe toată lumea cu gestul ei. FOTO

Viva.ro Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Ginei Pistol și ai lui Smiley. Ce gest a decis să facă prezentatoarea în ziua nunții

TVMANIA.RO Cum să urmărești filmele Star Wars în ordine. Unde sunt disponibile online

FANATIK.RO Secretele pe care le ascunde unul dintre cele mai mari orașe din România. Misterul tunelului feroviar ce trece pe sub el

Știrileprotv.ro Imagini rare. Cum arată interiorul unui cuib de viespi. Un fotograf a surprins și Regina. GALERIE FOTO

Observatornews.ro "Bunica, fratele meu a murit! Nu respiră". Băiețel de 5 ani, ucis de un polițist beat. Familia copilului, șocată de verdictul instanței din Kiev, la 4 ani de la tragedie

Orangesport.ro Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

Unica.ro Primele imagini de la nunta Bellei Santiago. Wow! Ce rochie de mireasă a ales pentru ziua cea mare!