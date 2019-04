Experiența lui Răzvan Botezatu într-un club gay din Germania. „Am dat-o în bară de la început”

„Am fost într-un club de gay, în Germania. Este… diferit total față de ce se găsește la noi. Adică, este un club cu adevărat exclusivist, este super-mișto. Iar oamenii… Sunt ceva ce nu am crezut că voi vedea vreodată, sunt superrelaxați, nu se uită nimeni la tine”, a povestit el pentru wowbiz.ro.

„Nu mai fusesem la un asemenea club, mai ales că acolo nu intră oricine, e destul de complicat să ajungi, fiind extrem de exclusivist. Iar eu, cum eram mai mulți care am mers, majoritatea nemți, am dat-o în bară de la început. Eu, țăran, am întrebat cât trebuie să plătim. „Cât dăm la masă” întrebasem, și toți au început să râdă. Ideea e că, oricât ar fi de exclusivist clubul, fiecare își plătește consumația, nu există taxe suplimentare, așa cum e la noi. De unde să știu? Asta e, au râs de mine, dar… ne-am distrat de minune după, atmosfera a fost una de senzație”, a adăugat Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a decis să vorbească despre orientarea sa sexuală anul acesta. Fostul prezentator de la Antena Stars a dezvăluit recent cum a fost ajutat de una dintre fostele sale colege, Raluca Dumitru, atunci când a trăit o poveste de dragoste cu un belgian.

